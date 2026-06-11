Wimmers Transferplan wurde über den Haufen geworfen

Am 27. Mai erklärte Patrick Wimmer gegenüber LAOLA1 auf seinen Berater bezogen noch: "Über Transfers oder einen Verbleib in Wolfsburg will ich während der WM nichts wissen. Da gibt es ein Verbot, damit braucht er mir nicht kommen."

Eine Woche später unterzeichnete er einen Vertrag bis Sommer 2031 bei der TSG Hoffenheim.

Ein Fenster von zwei Wochen

"Die Ausstiegsklausel war nur für zwei Wochen gültig, dadurch hat das alles seinen Lauf genommen", berichtet der Niederösterreicher.

Zehn Millionen Euro Ablöse musste Hoffenheim an Absteiger VfL Wolfsburg überweisen.