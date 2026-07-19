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Was hat dich bei der WM am meisten genervt?

Wer hat dich begeistert, wer enttäuscht? Und wie blickst du mit etwas Abstand auf das Abschneiden des ÖFB-Teams? Sag' uns deine Meinung zur WM 2026:

Was hat dich bei der WM am meisten genervt? Foto: © IMAGO / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Die Fußball-WM 2026 steht vor ihrem großen Finale – Zeit, Bilanz zu ziehen!

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Wer hat dich begeistert, wer enttäuscht, was hat dich besonders genervt? Und wie blickst du mit etwas Abstand auf das Abschneiden des ÖFB-Teams?

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