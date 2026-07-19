Die Fußball-WM 2026 steht vor ihrem großen Finale – Zeit, Bilanz zu ziehen!

WM-Finale: Spanien vs. Argentinien, ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>

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