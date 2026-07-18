Spanien vs. Argentinien: Wer hat wo die Nase vorne?

Am Sonntag ist es soweit. Die größte Fußball-WM aller Zeiten kürt in East Rutherford den Weltmeister 2026.

Ein in jeglicher Hinsicht historisches Turnier bekommt am 19. Juli sein Grande Finale.

Während die "Furia Roja" mit unnachahmlicher Makellosigkeit, Konstanz und taktischer Disziplin ihren Gegner das Fürchten lehrte, bezwang der amtierende Weltmeister die Konkurrenz - genau wie vor vier Jahren - mit beispielloser Willenskraft, Einsatz und dem Genie des Lionel Messi.

Bevor Spanien und Argentinien am Sonntag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um den prestigeträchtigsten Titel des Weltfußballs duellieren, wird es Zeit für einen Blick auf die Zahlen und Statistiken. In den fußballerischen Kategorien wurde "OPTA Analyst" herangezogen, bei den Laufdaten die FIFA.

Welche Spieler haben die beiden Teams ins Endspiel getragen? In welchen Bereichen liegen die Stärken der Finalisten, wo eventuell Schwächen?