Ranking: Die besten Spieler der WM 2026

Wer ist der beste Spieler der WM 2026?

Diese Frage hat sich die LAOLA1-Redaktion im Vorfeld des Finales zwischen Spanien und Argentinien am Sonntag (21 Uhr im LIVE-Ticker) gestellt.

Das Ergebnis: Ein Ranking der 15 herausragendsten Akteure dieser Endrunde - darunter ganze sieben Spieler von Finalist Spanien.

Der Modus:

Insgesamt 13 LAOLA1-Redakteur:innen haben ihre persönlichen Top 15 gewählt.

Der jeweilige Spieler auf Platz 1 erhielt 15 Punkte, jener auf Platz 2 14 Punkte, usw.

Das sind die Top 15: