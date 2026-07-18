"Das ist kein Mensch, das ist Fake" - Die besten WM-Sprüche

ÖFB-TEAM:

"Es reicht jetzt mit dem Mitleid." Der verletzt für die WM ausgefallene Christoph Baumgartner blickt nur noch in die Zukunft.

"Ich werde der größte Fan der Mannschaft sein." Der zur Unterstützung ins WM-Camp gereiste Christoph Baumgartner.

"Da ist Österreich im Moment leider Lichtjahre davon entfernt." Ralf Rangnick vergleicht die Qualität der WM-Stadien in Nordamerika mit jenen in seiner Wahlheimat.

"Wir brauchen einen guten Mix aus kühlem Kopf und heißem Herz." Ralf Rangnick vor dem Auftaktmatch gegen Jordanien.

"Was er mit uns als Mannschaft gemacht hat, ist geisteskrank." David Alaba über Ralf Rangnick.

"Genauso wie wir es trainiert haben, das macht er jedes Mal." Konrad Laimer über Romano Schmid bzw. dessen Führungstor gegen Jordanien.

"Ich glaube, die haben auch keinen Spaß, wenn sie gegen uns spielen müssen." Konrad Laimer vor dem Argentinien-Match.

"Steirerblut is ka Himbeersaft." Stefan Posch trotz eines gegen Jordanien erlittenen Kieferbruchs vor der Argentinien-Partie kämpferisch.

"Es war schon so, dass man das Gefühl hatte, es blasen einem 100 Föhne entgegen." Teamchef Ralf Rangnick über die Ankunft für das Argentinien-Match in Dallas, wo es knapp 20 Grad mehr als im ÖFB-Trainingscamp in Santa Barbara hatte.

"Österreich spielt gegen einen Gott und zehn Killer." ServusTV-Experte Jan-Age Fjörtoft vor dem Match gegen Argentinien über Messi und Co.

"Das ist kein Mensch, das ist Fake." ORF-Experte Roman Mählich nach Argentiniens zweitem Tor über Lionel Messi.

"Auf einem Spielfeld mit 22 Spielern sticht er heraus wie die Königin beim Schach." Ö3-Mann Daniel Kulovits über Lionel Messi.