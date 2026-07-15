Viva Espana!

Die "Furia Roja" besiegt Frankreich mit 2:0 und zieht hochverdient ins Finale der Weltmeisterschaft ein.

De La Fuente huldigt seiner Mannschaft: "Bestes Team der Welt!" >>>

War das der Auftritt eines künftigen Weltmeisters? Rodri dominiert trotz Verletzungsproblemen das Mittelfeld, die spanische Defensive lässt kaum etwas zu – und Teamchef Luis de la Fuente setzt seine beeindruckende Erfolgsserie fort.

Frankreich scheitert damit bereits zum dritten Mal in Folge in einem Halbfinale an Spanien. Die ADMIRAL Ansakonferenz analysiert den ersten Finalisten, diskutiert über strittige Szenen und stellt die große Frage:

Kann bei dieser WM überhaupt noch jemand Spanien stoppen?

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