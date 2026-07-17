Lange ließe sich über Sinn und Unsinn des Matches um Platz drei philosophieren. Gespielt wird es trotzdem.

Am Samstag (23.00 Uhr im LIVE-Ticker) treffen in Miami Frankreich und England aufeinander, die Begeisterung hält sich auch bei den Protagonisten in Grenzen.

"Niemand von uns oder den Franzosen will dieses Match spielen. Wir wollten ins Finale", sagte Englands Trainer Thomas Tuchel.

Dennoch gibt es durchaus Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt.

Abschied von Deschamps

Es wird das letzte Spiel für Didier Deschamps als Teamchef Frankreichs. Seit 2012 lenkt er Les Bleus, führte die Mannschaft zum WM-Titel 2018, zur Vize-Weltmeisterschaft 2022 und war EM-Zweiter 2016.

"Ich bin sehr glücklich und stolz auf alles, was wir mit der Mannschaft erreicht haben", sagte Deschamps. Für ihn sei es am Ende auf persönlicher Ebene nicht wichtig, ob man ins Finale kommt oder nur bis zum Halbfinale.

Die Spieler dürfte es motivieren, Deschamps mit einem Sieg zu verabschieden. "Er ist für einige Spieler wie ein zweiter Vater. Das war bei mir nicht der Fall, aber er hat mir so oft das Vertrauen gegeben, dass ich ihm das auf dem Platz immer zurückzahlen wollte", sagte Ex-Teamspieler Olivier Giroud über die Team-Chemie.

Tuchel unter Druck

Während es für Deschamps eine Art Wellness-Partie wird, könnte Englands Coach Tuchel nach dem Halbfinal-Aus und der harten Kritik durchaus Druck verspüren. Rückhalt vonseiten des Verbandes sei da, berichteten englische Medien. Geht das Spiel um Platz drei jedoch verloren, würde eine bis zur 85. Minute des Halbfinales eigentlich erfolgreiche WM mit einer bitteren Note enden.

"Es ist eine große Leistung, das Halbfinale erreicht zu haben. Aber das will momentan niemand hören, ich übrigens auch nicht", sagte Tuchel und versprach: "Wir werden uns professionell auf das Spiel vorbereiten."

Das dürfte schwer genug sein - glaubt man den Worten von Stürmerstar Harry Kane. "Keine Worte sind im Moment stark genug, um dieses Gefühl der Leere im Magen zu überwinden", schrieb der 32-Jährige auf X.

Der goldene Schuh

Motivierend könnte auch das große Wettschießen sein. Lionel Messi und Kylian Mbappé führen die Torjäger-Liste gemeinsam mit acht Treffern an. Jude Bellingham und Kane könnten mit aktuell je sechs Toren ebenfalls noch vorbeiziehen.

Die aktuelle Torschützenliste der WM 2026 >>>

2022 gewann Mbappé den "Goldenen Schuh", vier Jahre zuvor war es Kane.

Für Mbappé wäre sogar noch ein Rekord möglich. Der 27-jährige Franzose liegt mit 20 WM-Toren in seiner Karriere nur einen Treffer hinter Messi. Geht man davon aus, dass der Argentinier seine letzte WM spielt, könnte sich Mbappé eine Bestmarke sichern, die er wohl für die kommenden Jahrzehnte haben wird.

Die zweite Reihe und das Preisgeld

Es gibt durchaus auch einen finanziellen Aspekt dieses Spiels. Der Dritte erhält ein um etwa 1,75 Millionen Euro höheres Preisgeld als der Vierte. Das ist selbst für wohlhabende Verbände wie die von Frankreich und England nicht wenig Geld.

Zudem können Spieler beider Mannschaften etwas für die Team-Chemie tun, dürfen dabei aber den sportlichen Aspekt aus genannten Gründen nicht aus den Augen verlieren. Spieler mit geringen Einsatzzeiten sollten eine Chance bekommen, eine komplette B-Elf werden wohl weder Deschamps noch Tuchel aufstellen.