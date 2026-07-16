Ansakonferenz

Die Argentinien-Viertelstunde

Argentinien dreht das Spiel gegen England in der Schlussphase und zieht mit dem nächsten späten Comeback ins WM-Finale ein. Die Ansakonferenz ordnet ein:

Die Argentinien-Viertelstunde
Textquelle: © LAOLA1
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Schon wieder schlägt die Argentinien-Viertelstunde zu!

England führt bis kurz vor Schluss mit 1:0 – und steht am Ende trotzdem mit leeren Händen da. Der Titelverteidiger dreht das Halbfinale binnen weniger Minuten und folgt Spanien mit einem 2:1 ins WM-Finale.

Zufall? Wohl kaum! Bereits acht Tore erzielte Argentinien bei dieser WM nach der 75. Minute – vier davon sogar in der Nachspielzeit. Dazu macht Lionel Messi mit zwei Assists einmal mehr den Unterschied.

Hat Thomas Tuchel sein Team nach der Führung zu tief stehen lassen? Ist Argentinien aktuell die mental stärkste Mannschaft des Turniers? Und wer geht im Traumfinale gegen Spanien als Favorit ins Rennen?

Die ADMIRAL Ansakonferenz ordnet das zweite Halbfinale ein.

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