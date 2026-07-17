NEWS

Keine Krankenversicherung bei WM? Erneuter Wirbel um Senegal

Sowohl Spieler als auch Betreuer sollen bei der WM nicht krankenversichert gewesen sein. Tormann Mendy musste für die MRT-Kosten aufkommen.

Keine Krankenversicherung bei WM? Erneuter Wirbel um Senegal Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim Senegal sorgt das WM-Aus weiter für Schlagzeilen.

Nach der 2:3-Niederlage trotz einer 2:0-Führung im Sechzehntelfinale gegen Belgien sieht sich diesmal nicht nur der Trainer in der Kritik, sondern der ganze Verband.

Grund dafür ist, dass laut "Sports News Africa" weder Spieler noch Betreuer beim Turnier krankenversichert gewesen sein sollen.

Für Tormann Édouard Mendy wurde das zu einer teuren Angelegenheit. Er musste die Kosten für eine MRT-Untersuchung Berichten zufolge selbst übernehmen.

Eine offizielle Stellungnahme des Verbands fehlt bislang noch.

Mehr zum Thema

Spiel um Platz 3: Torjägerkrone und Prämien als Motivation?

Spiel um Platz 3: Torjägerkrone und Prämien als Motivation?

Fußball WM
Große Emotionen! Schiedsrichter nach Final-Nominierung gerührt

Große Emotionen! Schiedsrichter nach Final-Nominierung gerührt

Fußball WM
1
Leicht angeschlagen: So geht es Yamal vor dem WM-Finale

Leicht angeschlagen: So geht es Yamal vor dem WM-Finale

Fußball WM
1
Wie in der NFL und NBA: Weltmeister bekommen besonderen Preis

Wie in der NFL und NBA: Weltmeister bekommen besonderen Preis

Fußball WM
7
WM-Finale: Schiedsrichterteam steht fest

WM-Finale: Schiedsrichterteam steht fest

Fußball WM
10
Herzog: "Es wird für Argentinien richtig schwer"

Herzog: "Es wird für Argentinien richtig schwer"

Fußball WM
29
Human Rights Watch mit massiver Kritik an der FIFA

Human Rights Watch mit massiver Kritik an der FIFA

Fußball WM
35

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Senegal (Team, Fußball) Fußball WM Edouard Mendy