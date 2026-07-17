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NEWS
Keine Krankenversicherung bei WM? Erneuter Wirbel um Senegal
Sowohl Spieler als auch Betreuer sollen bei der WM nicht krankenversichert gewesen sein. Tormann Mendy musste für die MRT-Kosten aufkommen.
Beim Senegal sorgt das WM-Aus weiter für Schlagzeilen.
Nach der 2:3-Niederlage trotz einer 2:0-Führung im Sechzehntelfinale gegen Belgien sieht sich diesmal nicht nur der Trainer in der Kritik, sondern der ganze Verband.
Grund dafür ist, dass laut "Sports News Africa" weder Spieler noch Betreuer beim Turnier krankenversichert gewesen sein sollen.
Für Tormann Édouard Mendy wurde das zu einer teuren Angelegenheit. Er musste die Kosten für eine MRT-Untersuchung Berichten zufolge selbst übernehmen.
Eine offizielle Stellungnahme des Verbands fehlt bislang noch.