So könnte Messi beim "Ballon d'Or" für eine Premiere sorgen

Den wichtigsten Team-Titel will Lionel Messi am Sonntag zum zweiten Mal gewinnen. Im Finale gegen Spanien kann der argentinische Ausnahme-Könner nach 2022 erneut Fußball-Weltmeister werden.

Bei der wichtigsten Einzel-Trophäe für einen Fußballer könnte der 39-Jährige in diesem Jahr zudem für eine Premiere sorgen. Sollte Messi erneut den "Ballon d'Or" gewinnen, wäre er der erste Spieler, der in der bewerteten Saison nicht für einen europäischen Verein gespielt hat.

Argumente dafür hätte der Profi von Inter Miami aus der Major League Soccer - zumindest, wenn man die Weltmeisterschaft betrachtet. Der Offensivkünstler ist erneut der ganz große Unterschiedsspieler bei der Albiceleste.

Messi hat schon acht Tore erzielt und führt damit gemeinsam mit Frankreichs Kylian Mbappe die WM-Liste an. Fast jeder Angriff der Argentinier läuft über Messi, der beim 2:1 im Halbfinale gegen England beide Treffer vorbereitete.

Messi ist bereits Rekordhalter

Achtmal hat Messi den "Ballon d'Or" schon erhalten und damit so oft, wie niemand sonst.

Zuletzt durfte er sich 2023 darüber freuen. Damals wurden seine Leistungen bei Paris Saint-Germain und für die Nationalmannschaft bewertet. Die vorherigen sieben Auszeichnungen erhielt er hauptsächlich für Leistungen beim FC Barcelona.

Die frühere Einschränkung, dass nur Spieler aus europäischen Ligen den "Ballon d'Or" erhalten dürfen, gibt es seit 2007 nicht mehr. Bisher sicherte sich jedoch noch kein männlicher Profi die Trophäe, der außerhalb von Europa spielte.

Die US-Amerikanerin Megan Rapinoe schaffte es 2019, als sie für Seattle Reign FC spielte. Messi könnte auch dieses Kapitel der Fußball-Geschichte weiterschreiben.