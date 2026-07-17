NEWS

Warum Argentiniens Präsident nicht beim WM-Finale dabei sein will

Die Spanier bekommen im WM-Finale royale Unterstützung, während Argentinien ohne sein Staatsoberhaupt auskommen muss.

Warum Argentiniens Präsident nicht beim WM-Finale dabei sein will Foto: © IMAGO / Moritz Müller
Textquelle: © APA
Kommentare

Das Finale der Fußball-WM zwischen Spanien und Argentinien darf sich am Sonntag (21.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auch abseits des Rasens über hochrangige Prominenz freuen.

Die Iberer bekommen dabei royale Unterstützung ihres Königs Felipe VI., während Argentinien ohne sein Staatsoberhaupt auskommen muss.

Javier Milei bleibt dem Endspiel aus "Aberglauben" fern, wie der Präsident erklärte. "Nein, auf keinen Fall", antwortete der 55-Jährige in einem Interview des Radiosenders "El Observador" auf die Frage, ob er zum Endspiel in die USA reisen werde.

Vielmehr werde er das Spiel wie die bisherigen Partien der argentinischen Nationalmannschaft von seinem Amtssitz Quinta de Olivos in der Provinz Buenos Aires aus verfolgen. Auf die Nachfrage, ob dies Teil einer persönlichen Glücksroutine sei, antwortete er mit "Ja".

Milei will auch möglicher Titelfeier fernbleiben

Zu seiner Glücksroutine gehört auch, bei den Spielen stets dieselbe Jacke zu tragen. Während des Achtelfinales gegen die Schweiz (3:1 n.V.) habe er sie kurz ausgezogen.

"Ich zog sie aus und wir kassierten ein Tor. Ich zog sie wieder an und habe sie seitdem nicht mehr ausgezogen", sagte Milei.

Sollte Argentinien den WM-Titel erfolgreich verteidigen, stelle er den Präsidentenpalast Casa Rosada der Nationalmannschaft für eine Feier zur Verfügung. "An diesem Tag räume ich ihn komplett. Ich habe auf diesem Foto nichts zu suchen", sagte Milei.

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - Neymar (Brasilien)
#18 - David Villa (Spanien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Große Emotionen! Schiedsrichter nach Final-Nominierung gerührt

Große Emotionen! Schiedsrichter nach Final-Nominierung gerührt

Fußball WM
1
Leicht angeschlagen: So geht es Yamal vor dem WM-Finale

Leicht angeschlagen: So geht es Yamal vor dem WM-Finale

Fußball WM
1
Wie in der NFL und NBA: Weltmeister bekommen besonderen Preis

Wie in der NFL und NBA: Weltmeister bekommen besonderen Preis

Fußball WM
7
Falkland-Banner: So wurden politische Gesten bisher bestraft

Falkland-Banner: So wurden politische Gesten bisher bestraft

Fußball WM
21
Vorsichtsmaßnahme: Lamine Yamal trainiert nur individuell

Vorsichtsmaßnahme: Lamine Yamal trainiert nur individuell

Fußball WM
6
Wieso das WM-Finale eine Premiere ist

Wieso das WM-Finale eine Premiere ist

Fußball WM
Debüt im Finale: Der Weltmeister kann Trump nicht entgehen

Debüt im Finale: Der Weltmeister kann Trump nicht entgehen

Fußball WM
26

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball Fußball WM Argentinien Spanien (Team, Fußball) Argentinien (Teams, Fußball) Finale