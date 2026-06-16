Als König Abdullah II. am 25. Mai 2026 die Spieler der jordanischen Nationalmannschaft in den Königspalast einlädt, geht es um weit mehr als Fußball. Jordanien feiert an diesem Tag den 80. Jahrestag seiner Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich.

Im Mittelpunkt steht dennoch jene Mannschaft, die geschafft hat, worauf Generationen jordanischer Fußballfans gewartet haben: Die erstmalige Qualifikation für eine Weltmeisterschaft.

Wie tief der Fußball im Land verwurzelt ist, zeigt bereits der Beiname der Nationalmannschaft. Das Team wird als "Al Nashama" bezeichnet – ein Begriff, der sich nur schwer übersetzen lässt und sinngemäß "die Tapferen" oder "die Ehrenhaften" bedeutet.

Als unangefochtene Volkssportart genießt Fußball in Jordanien einen besonderen Stellenwert. Entsprechend gilt die Nationalmannschaft vielen Jordaniern als Symbol des nationalen Stolzes.

Das Gesicht des Erfolgs

Als Anerkennung für die historische WM-Qualifikation verleiht König Abdullah II. den Spielern und Trainern im Königspalast den Unabhängigkeitsorden erster Klasse.

Mitten unter ihnen steht Mousa Al-Tamari. Kein Spieler ist enger mit dem größten Erfolg der jordanischen Fußballgeschichte verbunden als der 28-jährige Flügelspieler. Er ist Nationalheld, Wegbereiter und Hoffnungsträger einer ganzen Generation.

Am Mittwoch (6:00 Uhr im LIVE-Ticker) wird Al-Tamari auch für Österreich zur zentralen Figur. Wenn David Alaba und Co. in San Francisco zum WM-Auftakt auf Jordanien treffen, begegnet das ÖFB-Team einem Gegner, der auf der größten Fußballbühne der Welt zwar Neuland betritt, dessen wichtigster Spieler aber längst internationale Aufmerksamkeit genießt.

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Der flexibel einsetzbare Offensivspieler von Stade Rennes ist weit mehr als nur der beste Fußballer seines Landes. Während viele Akteure des WM-Neulings noch in der heimischen Liga oder in kleineren asiatischen Wettbewerben spielen, hat Al-Tamari den Sprung in eine europäische Top-Fünf-Liga geschafft.

Mit einem Marktwert von zehn Millionen Euro vereint der 28-Jährige beinahe die Hälfte des gesamten Marktwerts des jordanischen WM-Kaders auf sich (Das WM-Aufgebot Jordaniens im Überblick>>>).

Keine Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft scheint so stark von einem einzelnen Spieler geprägt zu werden wie Jordanien von Mousa Al-Tamari, der sich innerhalb weniger Jahre vom Talent aus Amman zum bekanntesten Fußballer seines Landes entwickelte.