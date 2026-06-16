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WM-Quiz: Wie gut kennst du Marcel Sabitzer?

Der flexible Mittelfeldspieler ist aus dem ÖFB-Team nicht wegzudenken. Ein Quiz über Österreichs Leistungsträger.

WM-Quiz: Wie gut kennst du Marcel Sabitzer? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Teste dein Wissen über den ÖFB-Offensivspieler im Quiz von LAOLA1 anlässlich der Weltmeisterschaft 2026.

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