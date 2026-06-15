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Österreich vs. Jordanien: 5 Dinge, die ihr wissen müsst

Rangnicks Vertragsverlängerung, der WM-Debütant Jordanien und die große Frage nach Österreichs erstem WM-Tor seit 1998.

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Der WM-Auftakt des ÖFB-Teams steht unmittelbar bevor.

Am Mittwoch (6 Uhr im LIVE-Ticker und in der LIVE-Watchparty) trifft die Mannschaft auf WM-Debütant Jordanien – und peilt beim ersten Auftritt bei einer Weltmeisterschaft seit 28 Jahren einen Sieg an.

Doch was macht die Vertragsverlängerung von Rangnick mit der Mannschaft? Wie stark ist Jordanien wirklich? Auf welchen Spieler muss Österreich besonders aufpassen? Und wo steigt eigentlich das erste WM-Spiel?

Die ADMIRAL Ansakonferenz beantwortet die fünf wichtigsten Fragen vor dem Turnierstart – und diskutiert außerdem, wer Andreas Herzog als letzter österreichischer WM-Torschütze nach 10.221 Tagen ablösen wird.

Hier ansehen:

Die ADMIRAL Ansakonferenz als Podcast anhören:

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