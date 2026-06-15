Bei uns bist du der Teamchef!

In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen.

Am Mittwoch ist endlich soweit: Österreichs Nationalteam startet in Santa Clara mit dem Spiel gegen Jordanien in die Fußball-WM 2026 (ab 6:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Doch wie würdest du aufstellen? Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.

WM-Tippspiel: Gewinne tolle Preise >>>

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