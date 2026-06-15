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Deine ÖFB-Startelf gegen Jordanien - Stimme ab!

Bei uns bist du Ralf Rangnick! Stell' das ÖFB-Team für das WM-Spiel gegen Jordanien nach deinen Wünschen auf.

Deine ÖFB-Startelf gegen Jordanien - Stimme ab!
Textquelle: © LAOLA1.at
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Bei uns bist du der Teamchef!

In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen.

Am Mittwoch ist endlich soweit: Österreichs Nationalteam startet in Santa Clara mit dem Spiel gegen Jordanien in die Fußball-WM 2026 (ab 6:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Doch wie würdest du aufstellen? Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.

WM-Tippspiel: Gewinne tolle Preise >>>

Stimme jetzt ab:

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