Wen stellt Rangnick gegen Jordanien auf?

In der Mittelfeldzentrale läuft Dauerbrenner Nicolas Seiwald auf. Neben ihm wird Xaver Schlager spielen, alles andere wäre überraschend.
Zumal Rangnick bei der Abschluss-Pressekonferenz zum Thema Restverteidigung sagte: "Wir werden mit Spielern spielen, die das in die Wiege gelegt bekommen und sowieso in ihrer DNA haben." Das spricht für Kicker mit viel Erfahrung in Sachen Red-Bull-Fußball, und somit auch Schlager.
Fragezeichen in der Offensive
Als linker Zehner ist Marcel Sabitzer gesetzt. Die restlichen drei Positionen sind den größten Spekulationen unterworfen.
Auf der rechten Zehner-Position war Romano Schmid zuletzt immer die Nummer eins. Auch Patrick Wimmer und Carney Chukwuemeka kämen infrage, sind aber mutmaßlich zunächst eher als Joker eingeplant.
"In erster Linie schauen wir, wer im Moment in welcher Form ist, mit wem wir das Spiel erfolgreich bestreiten können. Wir werden keine Dankbarkeits-Entscheidungen treffen", kündigt Rangnick an.
Wo spielt Kalajdzic?
Ausgezeichnet in Form ist Sasa Kalajdzic, der die Rolle des Zehners so ähnlich auch schon beim LASK ideal ausgefüllt hat.
Kalajdzic wäre mit seiner Kopfballstärke bei hohen Bällen in den Strafraum, die gegen tiefstehende Jordanier ein probates Mittel sein könnten, eine gute Variante. Dass er auch mit dem Ball am Fuß spielerische Lösungen findet, hat er zu Genüge bewiesen.
Sollte Kalajdzic Zehner spielen, kämen an vorderster Front Michael Gregoritsch und Marko Arnautovic infrage. Ersterer ist leicht zu favorisieren.