Wen stellt Rangnick gegen Jordanien auf?

Es gibt Fragezeichen. Nicht bei Ralf Rangnick, nicht bei seinen Spielern, aber für alle anderen.

Seit Samstag wissen die ÖFB-Kicker, wer zum WM-Auftakt gegen Jordanien (Mittwoch, ab 6 Uhr, im LIVE-Ticker) von Beginn an am Feld stehen wird. Seither hüten sie dieses Geheimnis.

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"Die letzten zwei Einheiten waren alle Spieler an Bord, wir haben alle Mann zur Verfügung", sagt der Teamchef.

Zuerst alles klar, dann Karten neu gemischt

Vor dem finalen Testspiel gegen Tunesien kündigte er an, praktisch jene Elf von Start weg auflaufen zu lassen, die dann auch gegen Jordanien beginnt. Danach verkündete er allerdings, dass einige Karten neu gemischt worden seien.

Das ist mehr als zwei Wochen her. Zwei Wochen, in denen sich der eine oder andere empfohlen haben könnte. Vor allem die Rolle des zentralen Zehners, die eigentlich fix an den nun verletzten Christoph Baumgartner vergeben war, muss neu besetzt werden.

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Aber zunächst mal die Defensive.

Viel Klarheit in der Defensive

Dass Alexander Schlager im Tor steht, ist längst Gewissheit.

In der Innenverteidigung ist Kapitän David Alaba fit und somit Fixpunkt. Neben ihm dürfte Philipp Lienhart die Nase vor Kevin Danso haben.

Als Rechtsverteidiger hat Stefan Posch nach einer bärenstarken Leistung gegen Tunesien einen Stein im Brett. Also wird Konrad Laimer wohl als Linksverteidiger auflaufen.

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