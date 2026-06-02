Das ist das WM-Aufgebot von ÖFB-Gegner Jordanien
Der Debütant testet noch am 8. Juni gegen Kolumbien. Das Duell gegen Österreich findet dann neun Tage später statt.
Jordanien setzt bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika auf nur wenige außerhalb der arabischen und nordafrikanischen Ligen engagierte Profis.
Stürmer Mousa Al-Tamari steht bei Stade Rennes in der französischen Ligue 1 unter Vertrag, Innenverteidiger Yazan Al-Arab spielt beim FC Seoul in Südkorea.
Nebenmann Mohammad Abualnadi ist wie Mittelfeldspieler Noor Al-Rawabdeh beim Selangor FC in Malaysia engagiert. Dazu kommt noch Jungstürmer Ibrahim Sabra von Lok Zagreb.
Auftakt gegen Österreich
Die übrigen Mitglieder des von Teamchef Jamal Sellami am Dienstag nominierten 26-Mann-Aufgebots spielen in Jordanien, dem Irak, Katar, Saudi-Arabien, Ägypten und Marokko.
In der Gruppe J trifft das Team des Marokkaners Sellami am 17. Juni (6 Uhr MESZ) auf Österreich, weitere Gegner sind Algerien und Argentinien.
Vor der Endrunde testet Jordanien noch am 8. Juni in San Diego gegen Kolumbien.