Ansakonferenz

Unsere ÖFB-Elf gegen Jordanien

Wer ersetzt Baumgartner? Wer spielt neben Seiwald? Das Ansakonferenz-Team präsentiert die Wunsch-Elf für den WM-Auftakt gegen Jordanien.

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Am Mittwoch startet Österreich gegen Jordanien (ab 6 Uhr im LIVE-Ticker und in der LIVE-Watchparty) in die WM 2026.

Doch mit welcher Startelf soll Teamchef Ralf Rangnick ins Turnier gehen?

Die ADMIRAL Ansakonferenz hat diskutiert, argumentiert – und schließlich eine gemeinsame Wunsch-Aufstellung für den WM-Auftakt zusammengestellt.

Im Tor herrscht noch keine völlige Einigkeit. Im Angriff ist die Sache hingegen klar: Marko Arnautovic steht bei allen in der Startelf.

Die spannendsten Fragen betreffen aber das Mittelfeld: Wer übernimmt nach dem Ausfall von Christoph Baumgartner die Zehnerposition? Und wer soll neben Nicolas Seiwald die Fäden ziehen?

Wie würdest du aufstellen? Stelle jetzt in der Teamchef-Challenge auf LAOLA1 deine eigene ÖFB-Startelf zusammen und vergleiche sie mit jener der Ansakonferenz.

Die ADMIRAL Ansakonferenz als Podcast anhören:

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