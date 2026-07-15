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Heute 21:00 Uhr
NEWS
WM-Halbfinale heute: England - Argentinien
Bleibt Argentinien weiterhin auf der Siegesstraße oder setzt sich England als erstes Team gegen Messi und Co. durch? LIVE-Infos:
Im zweiten WM-Halbfinale duellieren sich der Weltranglisten-Vierte England und der Zweite Argentinien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Argentinien ist als einziges Team der WM immer siegreich gewesen. Dennoch kostete die Verlängerung gegen die Schweiz (3:1) und gegen Kap Verde (3:2) vermutlich Kraft.
Doch auch England blieben Überstunden nicht erspart. Zuletzt zitterte man sich gegen Norwegen mit einem 2:1-Sieg weiter.
Dennoch können beide Teams meist auf ihre Top-Torschützen zählen. Während Jude Bellingham bei sechs Toren hält, erzielte der argentinische Superstar Messi bereits acht.