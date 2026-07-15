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WM-Halbfinale heute: England - Argentinien

Bleibt Argentinien weiterhin auf der Siegesstraße oder setzt sich England als erstes Team gegen Messi und Co. durch? LIVE-Infos:

WM-Halbfinale heute: England - Argentinien Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Im zweiten WM-Halbfinale duellieren sich der Weltranglisten-Vierte England und der Zweite Argentinien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Argentinien ist als einziges Team der WM immer siegreich gewesen. Dennoch kostete die Verlängerung gegen die Schweiz (3:1) und gegen Kap Verde (3:2) vermutlich Kraft.

Doch auch England blieben Überstunden nicht erspart. Zuletzt zitterte man sich gegen Norwegen mit einem 2:1-Sieg weiter.

Dennoch können beide Teams meist auf ihre Top-Torschützen zählen. Während Jude Bellingham bei sechs Toren hält, erzielte der argentinische Superstar Messi bereits acht.

LIVE-Ticker:

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