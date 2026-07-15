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Heute 21:00 Uhr
NEWS
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt England vs. Argentinien
WM 2026 heute live: Wo läuft England gegen Argentinien am Mittwoch um 21:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Mittwoch mit dem zweiten Halbfinalspiel zwischen England und Argentinien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.
In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Mittwoch, 15.07., 21:00 Uhr: England - Argentinien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD + MagentaTV