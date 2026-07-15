WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt England vs. Argentinien

Die FIFA WM 2026 geht am Mittwoch mit dem zweiten Halbfinalspiel zwischen England und Argentinien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 15.07., 21:00 Uhr: England - Argentinien