WM-Halbfinale England-Argentinien: Das sagt die KI voraus

England oder Argentinien?

Am Mittwochabend entscheidet sich im Atlanta Stadium (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>), wer Europameister Spanien ins WM-Finale 2026 folgt.

60 Jahre nach Englands einzigem Weltmeistertitel und 40 Jahre nach Diego Maradonas "Hand Gottes" kommt es nur Neuauflage des geschichtsträchtigen Gigantenduells.

Die Favoritenrolle ist im Vorfeld nicht klar verteilt. Das bestätigt auch die künstliche Intelligenz.

Unterschiedliche Prognosen

Der "Opta-Supercomputer" sieht England im Halbfinale mit einem minimalen Vorteil.

In 38,9 Prozent der Simulationen setzen sich die Three Lions bereits nach regulärer Spielzeit durch, während Argentinien auf 34,1 Prozent kommt. In 27 Prozent der berechneten Szenarien geht die Partie in die Verlängerung.

Auch die Prognose von ChatGPT deutet auf ein Duell auf Augenhöhe hin, allerdings mit einem hauchdünnen Vorteil für den amtierenden Weltmeister.

Die "Albiceleste" gewinnt demnach 36 Prozent der Simulationen innerhalb von 90 Minuten. England folgt mit 35 Prozent, während in 29 Prozent der Fälle nach der regulären Spielzeit noch kein Sieger feststeht.

ChatGPT glaubt an Messi und Co.

Bei den Chancen auf den Einzug ins Finale kommen die beiden Modelle ebenfalls zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen.

"Opta" sieht England mit einer Wahrscheinlichkeit von 50,94 Prozent knapp vorne. Laut "ChatGPT" hat dagegen Argentinien mit 54 Prozent die besseren Aussichten auf das Weiterkommen.

Die von "ChatGPT" prognostizierten Expected Goals liegen bei 1,49 für Argentinien und 1,38 für England. Das wahrscheinlichste Ergebnis nach 90 Minuten ist ein 1:1. Dahinter folgen ein 2:1-Sieg Argentiniens und ein 1:0-Erfolg Englands.