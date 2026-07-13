Ibrahimovic schießt gegen England-Star: "Spaziert nur herum"

England steht nach einem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Norwegen im WM-Halbfinale.

Trotz des Erfolgs fand TV-Experte Zlatan Ibrahimović wenig Gefallen am Auftritt der "Three Lions" – besonders ein Spieler bekam die Kritik des Schweden ab.

Der TV-Experte des US-Senders "Fox Sports" nahm in der Halbzeit des WM-Viertelfinals Noni Madueke ins Visier. Der Flügelspieler, der überraschend den Vorzug vor Arsenal-Star Bukayo Saka erhalten hatte, konnte Ibrahimović nicht überzeugen.

Saka musste zunächst auf der Bank Platz nehmen, während Madueke auf der rechten Außenbahn startete. In der Halbzeit erfolgte schließlich der Wechsel.

"England spielt mit einem Mann weniger"

"Ich habe den Eindruck, sie spielen mit einem Mann weniger, solange Madueke auf dem Platz ist", kritisierte der ehemalige Weltklassestürmer. "Jedes Mal, wenn er den Ball bekommt, trifft er die falsche Entscheidung. Und er spaziert auf dem Rasen herum", ergänzt er.

"Nicht einmal die Trinkpause hat ihm geholfen. Er spielt, aber er nimmt nicht am Spiel teil. England ist in Unterzahl", so der 44-Jährige.

Madueke kam bei der WM 2026 in fünf von sechs Spielen zum Einsatz, stand dabei vier Mal in der Startelf. Ein Scorer gelang dem 24-Jährigen noch nicht.