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WM-Programm, 15. Juli: Halbfinal-Kracher England - Argentinien

Es wird ernst: Wer schnappt sich das letzte Final-Ticket? Die "Three Lions" fordern den amtierenden Weltmeister.

WM-Programm, 15. Juli: Halbfinal-Kracher England - Argentinien Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Das zweite Halbfinale der WM 2026 steht an!

Im Kracher zwischen England und Argentinien wird der zweite Finalist ermittelt.

Das Spiel findet im Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta statt. Geleitet wird die Partie vom US-Amerikaner Ismail Elfath.

Programm, 15. Juli (MESZ):

21:00 Uhr: England - Argentinien (LIVE-Ticker >>>)

  • Es sind einmal mehr die Superstars, die bei beiden Mannschaften in diesem Turnier für Furore sorgen. Bei England schossen Jude Bellingham und Harry Kane je sechs Tore und haben damit maßgeblichen Anteil am Halbfinal-Einzug.

  • Auf der anderen Seite ist Lionel Messi mit 39 Jahren noch immer das Maß aller Dinge. Mit acht Toren und zwei Vorlagen hat der Superstar die "Albiceleste" quasi im Alleingang ins Halbfinale geführt.

  • Das Aufeinandertreffen wird mit großer Spannung erwartet. Denn die beiden Giganten trafen letztmals bei der Weltmeisterschaft 2002 in der Gruppenphase aufeinander. Damals setzte sich England knapp mit 1:0 durch. Den Siegtreffer erzielte David Beckham vom Punkt.

Der gesamte Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>

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