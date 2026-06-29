Fabis Collectors Diary: Mein ganz persönlicher WM-Endspurt

Es ist voll!
Aber wie es beim Sammeln manchmal so ist: Man braucht Geduld, ein bisschen Glück – und manchmal kommt alles genau im richtigen Moment zusammen.
Denn am Ende war tatsächlich Lionel Messi, der letzte Sticker, der mir für mein komplettes Album noch gefehlt hat. Und das Beste daran: Ich konnte ihn doch noch bekommen.
Damit war der Moment perfekt. Nach all den Tauschgeschäften, der Suche und dem ganzen Sammelfieber war das Album endlich voll.
Nach dem Sammeln ist vor dem Genießen
Ein bisschen wie bei der WM: Am Ende entscheiden die kleinen Momente, die großen Namen und manchmal auch ein bisschen Glück. Mein Album ist fertig – und die Reise dorthin war mindestens genauso spannend wie das Ziel.
Danke fürs Mitfiebern, Tauschen und Begleiten bei diesem Collectors Diary. Jetzt heißt es: Album schließen, zurücklehnen und die WM in vollen Zügen genießen.
Die besten WM-Torschützen aller Zeiten
-
So eskalierte unsere WatchpartyAnsakonferenz
-
Highlights: Der Last-Minute-Siegtreffer von KanadaFIFA WM 2026
-
Das Wunder von KansasAnsakonferenz
-
Highlights: Last-Minute-Wahnsinn! ÖFB-Team nach irrer Partie in K.o.-PhaseFIFA WM 2026
-
Highlights: Argentinien gibt sich auch gegen Jordanien keine BlößeFIFA WM 2026
-
Highlights: Nullnummer! Kolumbien holt sich den GruppensiegFIFA WM 2026
-
Highlights: Vlasic erlöst Kroatien spätFIFA WM 2026
-
Highlights: Bellingham und Kane netzen gegen PanamaFIFA WM 2026
-
Highlights: Hier platzt der belgische KnotenFIFA WM 2026
-
Highlights: Eine Fußspitze verhindert den Iran-SiegFIFA WM 2026