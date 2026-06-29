Fabis Collectors Diary: Mein ganz persönlicher WM-Endspurt

Die WM geht langsam in die richtig heiße Phase. Die großen Spiele stehen an, die Spannung steigt und jeder einzelne Moment zählt.

Und irgendwie passt das perfekt zu meinem eigenen Panini-Sammel-Abenteuer, denn auch bei meinem Album war die Schlussphase alles andere als entspannt.



Die letzten Sticker waren definitiv die schwierigsten. Je näher man dem Ziel kommt, desto größer wird der Druck: Welche fehlen noch? Wo bekomme ich sie her? Wer tauscht noch? Genau diese Mischung aus Vorfreude und Nervenkitzel macht das Sammeln am Ende aber auch so besonders.

Messi, wo bist du?

Falls ihr euch noch erinnern könnt: Bei Messi war ich lange am Überlegen. Einerseits wollte ich ihn natürlich unbedingt einkleben – andererseits dachte ich mir, so ein besonderer Sticker gehört vielleicht auch irgendwo aufgehoben. Also habe ich ihn erstmal behalten. Die Idee war gut… bis ich ihn irgendwann verlegt habe. Und dann war er plötzlich weg. Unauffindbar.

Ausgerechnet der Spieler, den man natürlich nicht verlieren möchte, wurde zum großen Such-Abenteuer.