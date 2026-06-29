Sponsored Content

Fabis Collectors Diary: Mein ganz persönlicher WM-Endspurt

Ausgerechnet Lionel Messi hätte mir fast einen Strich durch die Rechnung gemacht - aber nur fast. Ein Kommentar von LAOLA1-Redakteur Fabian Flügel:

Fabis Collectors Diary: Mein ganz persönlicher WM-Endspurt
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die WM geht langsam in die richtig heiße Phase. Die großen Spiele stehen an, die Spannung steigt und jeder einzelne Moment zählt.

Und irgendwie passt das perfekt zu meinem eigenen Panini-Sammel-Abenteuer, denn auch bei meinem Album war die Schlussphase alles andere als entspannt.

Die letzten Sticker waren definitiv die schwierigsten. Je näher man dem Ziel kommt, desto größer wird der Druck: Welche fehlen noch? Wo bekomme ich sie her? Wer tauscht noch? Genau diese Mischung aus Vorfreude und Nervenkitzel macht das Sammeln am Ende aber auch so besonders.

Messi, wo bist du?

Falls ihr euch noch erinnern könnt: Bei Messi war ich lange am Überlegen. Einerseits wollte ich ihn natürlich unbedingt einkleben – andererseits dachte ich mir, so ein besonderer Sticker gehört vielleicht auch irgendwo aufgehoben. Also habe ich ihn erstmal behalten. Die Idee war gut… bis ich ihn irgendwann verlegt habe. Und dann war er plötzlich weg. Unauffindbar.

Ausgerechnet der Spieler, den man natürlich nicht verlieren möchte, wurde zum großen Such-Abenteuer.

Es ist voll!

Aber wie es beim Sammeln manchmal so ist: Man braucht Geduld, ein bisschen Glück – und manchmal kommt alles genau im richtigen Moment zusammen.

Denn am Ende war tatsächlich Lionel Messi, der letzte Sticker, der mir für mein komplettes Album noch gefehlt hat. Und das Beste daran: Ich konnte ihn doch noch bekommen.

Damit war der Moment perfekt. Nach all den Tauschgeschäften, der Suche und dem ganzen Sammelfieber war das Album endlich voll.

Nach dem Sammeln ist vor dem Genießen

Ein bisschen wie bei der WM: Am Ende entscheiden die kleinen Momente, die großen Namen und manchmal auch ein bisschen Glück. Mein Album ist fertig – und die Reise dorthin war mindestens genauso spannend wie das Ziel.

Danke fürs Mitfiebern, Tauschen und Begleiten bei diesem Collectors Diary. Jetzt heißt es: Album schließen, zurücklehnen und die WM in vollen Zügen genießen.

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - David Villa (Spanien)
#18 - Christian Vieri (Italien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Niederlande vs. Marokko

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Niederlande vs. Marokko

Fußball WM
WM um 3 Uhr: Sechzehntelfinale Niederlande - Marokko

WM um 3 Uhr: Sechzehntelfinale Niederlande - Marokko

Fußball WM
WM heute: Sechzehntelfinale Deutschland - Paraguay

WM heute: Sechzehntelfinale Deutschland - Paraguay

Fußball WM
Anna Gasser: "Wird mir nicht leicht gemacht, aufzuhören"

Anna Gasser: "Wird mir nicht leicht gemacht, aufzuhören"

Fußball WM
1
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Deutschland vs. Paraguay

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Deutschland vs. Paraguay

Fußball WM
"Wunder von Kansas" beschert ORF Topquoten

"Wunder von Kansas" beschert ORF Topquoten

ÖFB-Team
1
WM heute: Sechzehntelfinale Brasilien - Japan

WM heute: Sechzehntelfinale Brasilien - Japan

Fußball WM

Kommentare

FIFA WM 2026 Panini Fabian Flügel sponsored content