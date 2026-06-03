Früher war es simpel: Zeit ohne Ende, aber zu wenig (Taschen)geld.
Heute? Die Packerln könnte ich mir theoretisch jederzeit kaufen, nur fehlt zwischen Arbeit, Privatleben und der Planung für die WM, bei der ich diesmal sogar vor Ort sein werde, plötzlich die Zeit zum Einkleben.
Und genau deshalb läuft das Projekt "Album voll bekommen" deutlich schleppender als noch in Kindheitstagen. Damals wurden die Sticker teilweise noch am Gehsteig vor dem Trafikanten einsortiert, heute liegen sie manchmal mehrere Tage fein säuberlich am Wohnzimmertisch, bevor ich überhaupt dazu komme, sie einzukleben.
Unterm Strich überwiegt aber die Freude: Jeder eingeklebte Sticker fühlt sich ein Stück mehr nach WM an, und genau das macht die langsamere Reise irgendwie auch besonders.
Halbzeit
Trotzdem: Halbzeit. Das Album ist mittlerweile gut halb voll und, fast noch wichtiger, die ersten Doppelten haben sich angesammelt.
Bedeutet also: Die heiße Phase des Tauschens beginnt. Falls also irgendwo da draußen jemand dringend einen zweiten Ecuador-Verteidiger braucht und zufällig Cristiano Ronaldo doppelt hat: Meldet euch. Ernst gemeint. Vielleicht.
Überhaupt läuft die Jagd nach den Wunschstickern überraschend erfolgreich. Von den fünf Spielern, die ich unbedingt haben wollte, fehlen mittlerweile nur noch die berühmten letzten Meter – beziehungsweise ein gewisser Portugiese namens Cristiano Ronaldo.
Besonders spannend war für mich in den letzten Tagen aber etwas anderes: Eine Kollegin hat mir ihre alten Panini-Alben von 1978 und 1980 gezeigt. Originale. In echt. Keine Fotos, keine Internetbilder.
Und plötzlich merkt man erst, wie lange diese Sammeltradition eigentlich schon Menschen begleitet. Andere Frisuren, andere Logos, andere Fußballwelt – aber exakt dieselbe Hoffnung beim Öffnen eines Packerls und Begeisterung beim Sammeln.
Und genau deshalb wird fleißig weiter gesammelt und getauscht, denn mein Ziel ist klar: Am Ende soll dieses Album voll sein.