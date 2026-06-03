Früher war es simpel: Zeit ohne Ende, aber zu wenig (Taschen)geld.

Heute? Die Packerln könnte ich mir theoretisch jederzeit kaufen, nur fehlt zwischen Arbeit, Privatleben und der Planung für die WM, bei der ich diesmal sogar vor Ort sein werde, plötzlich die Zeit zum Einkleben.

Und genau deshalb läuft das Projekt "Album voll bekommen" deutlich schleppender als noch in Kindheitstagen. Damals wurden die Sticker teilweise noch am Gehsteig vor dem Trafikanten einsortiert, heute liegen sie manchmal mehrere Tage fein säuberlich am Wohnzimmertisch, bevor ich überhaupt dazu komme, sie einzukleben.



Unterm Strich überwiegt aber die Freude: Jeder eingeklebte Sticker fühlt sich ein Stück mehr nach WM an, und genau das macht die langsamere Reise irgendwie auch besonders.