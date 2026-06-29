WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Niederlande vs. Marokko
WM 2026 heute live: Wo läuft Niederlande gegen Marokko am Dienstag ab 03:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Niederlande und Marokko (Dienstag, ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Montag, 29.06., 19:00 Uhr: Brasilien vs. Japan
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Montag, 29.06., 22:30 Uhr: Deutschland vs. Paraguay
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Dienstag, 30.06., 03:00 Uhr: Niederlande vs. Marokko
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Dienstag, 30.06., 19:00 Uhr: Elfenbeinküste vs. Norwegen
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV