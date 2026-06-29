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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Niederlande vs. Marokko

WM 2026 heute live: Wo läuft Niederlande gegen Marokko am Dienstag ab 03:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Niederlande vs. Marokko Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Niederlande und Marokko (Dienstag, ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Montag, 29.06., 19:00 Uhr: Brasilien vs. Japan

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Montag, 29.06., 22:30 Uhr: Deutschland vs. Paraguay

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Dienstag, 30.06., 03:00 Uhr: Niederlande vs. Marokko

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Dienstag, 30.06., 19:00 Uhr: Elfenbeinküste vs. Norwegen

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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