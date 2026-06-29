Heute 19:00 Uhr
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WM heute: Sechzehntelfinale Brasilien - Japan
Bei der WM 2026 treffen im Sechzehntelfinale Brasilien und Japan aufeinander. Beide Teams blieben in der Gruppenphase ungeschlagen. LIVE-Infos:
Bei der Fußball-WM 2026 geht es nahtlos weiter!
Am Montagabend treffen im Sechzehntelfinale Brasilien und Japan aufeinander (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Während die Selecao sich als Gruppenerster der Gruppe C gegen Marokko, Schottland und Haiti durchsetzte, belegte Japan in Gruppe F gegen die Niederlande, Schweden und Tunesien den zweiten Platz.
Im Achtelfinale würde der Sieger aus dem Duell Elfenbeinküste gegen Norwegen warten.