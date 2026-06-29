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WM heute: Sechzehntelfinale Brasilien - Japan

Bei der WM 2026 treffen im Sechzehntelfinale Brasilien und Japan aufeinander. Beide Teams blieben in der Gruppenphase ungeschlagen. LIVE-Infos:

WM heute: Sechzehntelfinale Brasilien - Japan Foto: © IMAGO / Nicolo Campo
Textquelle: © LAOLA1
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Bei der Fußball-WM 2026 geht es nahtlos weiter!

Am Montagabend treffen im Sechzehntelfinale Brasilien und Japan aufeinander (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Während die Selecao sich als Gruppenerster der Gruppe C gegen Marokko, Schottland und Haiti durchsetzte, belegte Japan in Gruppe F gegen die Niederlande, Schweden und Tunesien den zweiten Platz.

Im Achtelfinale würde der Sieger aus dem Duell Elfenbeinküste gegen Norwegen warten.

Zum Turnierbaum >>>

WM-Sechzehntelfinale Brasilien - Japan im LIVE-Ticker:

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - David Villa (Spanien)
#18 - Christian Vieri (Italien)

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