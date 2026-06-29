WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Deutschland vs. Paraguay

Die FIFA WM 2026 geht am Montag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay (Montag, ab 22:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Montag, 29.06., 19:00 Uhr: Brasilien vs. Japan

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Montag, 29.06., 22:30 Uhr: Deutschland vs. Paraguay

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Dienstag, 30.06., 03:00 Uhr: Niederlande vs. Marokko

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Dienstag, 30.06., 19:00 Uhr: Elfenbeinküste vs. Norwegen

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden