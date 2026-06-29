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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Deutschland vs. Paraguay

WM 2026 heute live: Wo läuft Deutschland gegen Paraguay am Montag ab 22:30 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Deutschland vs. Paraguay Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Montag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay (Montag, ab 22:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Montag, 29.06., 19:00 Uhr: Brasilien vs. Japan

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Montag, 29.06., 22:30 Uhr: Deutschland vs. Paraguay

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Dienstag, 30.06., 03:00 Uhr: Niederlande vs. Marokko

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Dienstag, 30.06., 19:00 Uhr: Elfenbeinküste vs. Norwegen

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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