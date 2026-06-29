"Wunder von Kansas" beschert ORF Topquoten

Das abschließende WM-Gruppenspiel des ÖFB-Teams gegen Algerien war nichts für schwache Nerven. Nach dem späten Führungstreffer für Algerien, rettete Joker Saša Kalajdžić das ÖFB-Team in letzter Sekunde vor dem Gruppen-Aus.

Last-Minute-Wahnsinn! ÖFB-Team nach irrer Partie in K.o.-Phase >>>

Es war ein WM-Spiel für die Ewigkeit, auch was die Quoten zu dieser Uhrzeit anbelangt. Den späten emotionalen Höhepunkt um 05:57 Uhr erlebten 963.000 Fans live auf ORF1 mit. Halbzeit 1 sahen bis zu 790.000 und im Schnitt 695.000 bei 81 Prozent Marktanteil, in Halbzeit 2 waren es sogar bis zu 972.000 und im Schnitt 903.000 bei 86 Prozent Markanteil. Der ORF-Stream der zweiten Halbzeit von Österreich - Algerien hatte eine Durchschnittsreichweite von 145.000.

Österreichs WM-Auftakt bleibt die Benchmark

An die zweite Hälfte von Österreich - Jordanien kommen die Quoten aber nicht heran. Mit 1,275 Millionen und im Schnitt 1,245 Millionen Zuschauer*innen führt diese Partie das ORF-Reichweiten-Ranking an. Auch der Stream brach mit einer Durchschnittsreichweite von 263.000 alle Rekorde.

Dahinter folgen das Eröffnungsspiel Mexiko - Südafrika und Frankreich - Senegal mit einem Peak von knapp über einer Million. Österreich - Algerien liegt in diesem Ranking trotz der ungünstigen Beginnzeit auf Platz fünf.