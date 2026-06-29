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WM heute: Sechzehntelfinale Deutschland - Paraguay

Als einer der acht besten Gruppendritten bekommt es Paraguay im Sechzehntelfinale mit Deutschland zu tun. LIVE-Infos:

WM heute: Sechzehntelfinale Deutschland - Paraguay Foto: © IMAGO / Ulmer / Teamfoto
Textquelle: © LAOLA1
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Nach der Niederlage gegen Ecuador zum Abschluss der Gruppenphase trifft Deutschland im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 auf Paraguay (ab 22:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Dort wollen sich die Deutschen wieder in alter Stärke zeigen. Nach der Niederlage gegen Ecuador war man sichtlich enttäuscht, während dort glatt ein Feiertag ausgerufen wurde.

Nun bekommt es die Nummer zehn der Welt mit Paraguay (41.) zu tun. Die Südamerikaner erreichten die K.o.-Phase als einer der acht besten Drittplatzierten.

Mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 2:4 in der Gruppe D mit den USA, Australien und der Türkei reichte es für den siebten Platz der Wertung.

Zum Turnierbaum >>>

WM-Sechzehntelfinale Deutschland - Paraguay im LIVE-Ticker:

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