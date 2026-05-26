Fabis Collectors Diary: Bekomme ich das Panini-WM-Album voll?

Es ist endlich wieder soweit, das Panini Sticker-Album zur WM 2026 ist da!

Für mich beginnt der WM-Hype immer erst so richtig mit dem Sammeln. Das eine kann meiner Meinung nach ohne dem Anderen nicht existieren. Zu einer Fußball-Weltmeisterschaft gehört unweigerlich auch das Sammeln der WM-Sticker dazu - Punkt.

Außerdem kommt dazu, dass Österreich zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder bei einer WM dabei ist. Dementsprechend habe ich nun erstmals in meiner 20-jährigen Sammlerkarriere die Möglichkeit, dass ich Österreicher in mein Panini-WM-Album einkleben darf.

Startschuss 2006

Mein erstes Panini-Album hab' ich nämlich mit neun Jahren bei der WM 2006 in Deutschland gesammelt. Damals hab' ich allerdings noch nicht wirklich gut auf das Heft aufgepasst und auch meine "Einkleb-Qualitäten" waren eines WM-Sticker-Albums nicht würdig. Dazu habe ich das Heft leider nicht mal vollbekommen.