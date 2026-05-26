Fabis Collectors Diary: Bekomme ich das Panini-WM-Album voll?

2010, beim für mich bis jetzt besten WM-Turnier aller Zeiten, sah die Sache dann schon anders aus. Hier habe ich sogar einen persönlichen Rekord aufgestellt und hatte das Album in zwei Wochen voll. Die Schule hatte im Nachhinein betrachtet also doch auch durchaus ihre positiven Seiten (#Tauschbörse).
2014, bei der WM in Brasilien, habe ich mir dann sogar das Hardcover-Heft zugelegt. Hier ist das Heft vom Rahmen einfach wie ein Buch und dementsprechend auch robuster. So eines kann man sich übrigens auch bei dieser WM zulegen. Auch dieses Album habe ich selbstverständlich vollbekommen.
Ein paar wenige haben gefehlt
2018 und 2022 habe ich natürlich auch wieder gesammelt - doch da war ich nicht mehr in der Schule. Die fehlenden Tauschmöglichkeiten haben sich da doch ziemlich bemerkbar gemacht. So habe ich es leider nicht geschafft, diese Hefte zu vollenden. Schade, denn eigentlich haben mir nur mehr wenige Sticker gefehlt.
Jetzt beginnt der ganze Spaß für mich wieder von Neuem und die Motivation ist riesig.
Insbesondere auf fünf Sticker habe ich es in diesem Jahr abgesehen: Zum einen dürfen natürlich Lionel Messi und Cristiano Ronaldo nicht fehlen. Ein Sticker-Album ohne diese beiden Superstars wäre eine Schande.
Auch den Sticker von Harry Kane zu bekommen, ist für mich heuer ein großes Anliegen. Selbstverständlich sind als österreichischer Fußball-Fan auch die Sticker von David Alaba und Marko Arnautovic ein absolutes Muss.
Klarerweise freue ich mich aber auch auf alle anderen Österreicher in diesem Sticker-Album. Dass in diesem Jahr das ÖFB-Team bei der WM dabei ist, macht es für mich nur nochmal reizvoller, das Album auch zu vervollständigen.
Ob mir das gelingt, lest ihr in meinen nächsten Beiträgen.