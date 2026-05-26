Sponsored Content

Fabis Collectors Diary: Bekomme ich das Panini-WM-Album voll?

Erstmals seit ich die Sticker fürs Panini-WM-Album sammle, ist Österreich auch vertreten. Meine Freude darüber könnte nicht größer sein. Ein Kommentar von LAOLA1-Redakteur Fabian Flügel:

Fabis Collectors Diary: Bekomme ich das Panini-WM-Album voll?
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es ist endlich wieder soweit, das Panini Sticker-Album zur WM 2026 ist da!

Für mich beginnt der WM-Hype immer erst so richtig mit dem Sammeln. Das eine kann meiner Meinung nach ohne dem Anderen nicht existieren. Zu einer Fußball-Weltmeisterschaft gehört unweigerlich auch das Sammeln der WM-Sticker dazu - Punkt.

Außerdem kommt dazu, dass Österreich zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder bei einer WM dabei ist. Dementsprechend habe ich nun erstmals in meiner 20-jährigen Sammlerkarriere die Möglichkeit, dass ich Österreicher in mein Panini-WM-Album einkleben darf.

Startschuss 2006

Mein erstes Panini-Album hab' ich nämlich mit neun Jahren bei der WM 2006 in Deutschland gesammelt. Damals hab' ich allerdings noch nicht wirklich gut auf das Heft aufgepasst und auch meine "Einkleb-Qualitäten" waren eines WM-Sticker-Albums nicht würdig. Dazu habe ich das Heft leider nicht mal vollbekommen.

test
Brasilien 2006: Vielleicht ein bisschen schief geklebt, aber dafür voll.

2010, beim für mich bis jetzt besten WM-Turnier aller Zeiten, sah die Sache dann schon anders aus. Hier habe ich sogar einen persönlichen Rekord aufgestellt und hatte das Album in zwei Wochen voll. Die Schule hatte im Nachhinein betrachtet also doch auch durchaus ihre positiven Seiten (#Tauschbörse).

2014, bei der WM in Brasilien, habe ich mir dann sogar das Hardcover-Heft zugelegt. Hier ist das Heft vom Rahmen einfach wie ein Buch und dementsprechend auch robuster. So eines kann man sich übrigens auch bei dieser WM zulegen. Auch dieses Album habe ich selbstverständlich vollbekommen.

Ein paar wenige haben gefehlt

2018 und 2022 habe ich natürlich auch wieder gesammelt - doch da war ich nicht mehr in der Schule. Die fehlenden Tauschmöglichkeiten haben sich da doch ziemlich bemerkbar gemacht. So habe ich es leider nicht geschafft, diese Hefte zu vollenden. Schade, denn eigentlich haben mir nur mehr wenige Sticker gefehlt.

test
Auf diese fünf Sticker freue ich mich am meisten.

Jetzt beginnt der ganze Spaß für mich wieder von Neuem und die Motivation ist riesig.

Insbesondere auf fünf Sticker habe ich es in diesem Jahr abgesehen: Zum einen dürfen natürlich Lionel Messi und Cristiano Ronaldo nicht fehlen. Ein Sticker-Album ohne diese beiden Superstars wäre eine Schande.

Auch den Sticker von Harry Kane zu bekommen, ist für mich heuer ein großes Anliegen. Selbstverständlich sind als österreichischer Fußball-Fan auch die Sticker von David Alaba und Marko Arnautovic ein absolutes Muss.

Klarerweise freue ich mich aber auch auf alle anderen Österreicher in diesem Sticker-Album. Dass in diesem Jahr das ÖFB-Team bei der WM dabei ist, macht es für mich nur nochmal reizvoller, das Album auch zu vervollständigen.

Ob mir das gelingt, lest ihr in meinen nächsten Beiträgen.

Die 16 besten WM-Torschützen aller Zeiten

#16 - David Villa (Spanien)
#16 - Christian Vieri (Italien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

ÖFB-Abgänger: "Wusste immer, für welches Land ich spielen will!"

ÖFB-Abgänger: "Wusste immer, für welches Land ich spielen will!"

FIFA WM
24
ÖFB-Gegner: Journalisten campten wohl für Kaderinfos am Flughafen

ÖFB-Gegner: Journalisten campten wohl für Kaderinfos am Flughafen

FIFA WM
3
Umfrage: WM-Interesse in Österreich viel größer als 2022

Umfrage: WM-Interesse in Österreich viel größer als 2022

FIFA WM
25
Iran bezieht WM-Quartier in Mexiko statt in den USA

Iran bezieht WM-Quartier in Mexiko statt in den USA

FIFA WM
4
EM 2028: Mit Ruefa zur EURO im Vereinigten Königreich und Irland

EM 2028: Mit Ruefa zur EURO im Vereinigten Königreich und Irland

Promotion
Ex-Salzburg-Coach verlängert bei WM-Teilnehmer langfristig

Ex-Salzburg-Coach verlängert bei WM-Teilnehmer langfristig

FIFA WM
WM in Gefahr? So geht es Messi nach seiner Verletzung

WM in Gefahr? So geht es Messi nach seiner Verletzung

FIFA WM
2

Kommentare

FIFA WM 2026 Panini Fabian Flügel sponsored content