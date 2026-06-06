Am 11. Juni 2026 startet im Aztekenstadion in Mexiko City die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel Mexiko gegen Südafrika (21:00 Uhr im Live-Ticker>>>).

Das Spiel ist bereits das dritte Eröffnungsspiel, das im Aztekenstadion stattfindet. Nach den WMs 1970 und 1986 ist Mexiko somit das erste Land, das bereits zum dritten Mal das größte Fußball-Turnier der Welt ausrichtet.

Das Eröffnungsspiel bietet eine weitere Besonderheit: Nachdem die Weltmeisterschaft 2010 ebenfalls mit Mexiko gegen Südafrika startete, ist es das erste Mal, dass die selben zwei Teams bei der WM-Eröffnung gegeneinander spielen.