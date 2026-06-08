"Wir vermissen Baumi in jeder einzelnen Sekunde!"

Einer fehlt. Christoph Baumgartners Verletzung hat eine Lücke ins ÖFB-Team gerissen.

"Das tut uns sehr weh. Wir werden ihn das ganze Turnier lang vermissen", sagt Konrad Laimer.

Der Leipzig-Profi zog sich beim Aufwärmen für das letzte Testspiel vor der WM eine schwere Muskelverletzung zu, sein WM-Traum ist geplatzt.

Baumgartner will in die USA

Romano Schmid sagt: "Manche Spieler fallen in ein tiefes Loch. So wie ich ihn kenne, tut ihm das sehr weh. Ich weiß, was ihm das bedeutet hätte, aber er ist sofort für uns da und will uns Kraft geben. Das macht ihn ganz besonders."

Sobald dem Offensivspieler klar gewesen sei, dass er die Endrunde nicht spielen könne, habe er zuallererst gesagt, "dass er unbedingt hierher kommen und die Mannschaft unterstützen will", berichtet Laimer.

Ob nach der Operation ein Flug in die USA möglich sein wird, ist noch unklar.