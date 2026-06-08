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"Wir vermissen Baumi in jeder einzelnen Sekunde!"

Romano Schmid verrät, dass ihn Christoph Baumgartner geprägt hat. Konrad Laimer berichtet, welche Pläne der Verletzte für die WM hat.

"Wir vermissen Baumi in jeder einzelnen Sekunde!" Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Einer fehlt. Christoph Baumgartners Verletzung hat eine Lücke ins ÖFB-Team gerissen.

"Das tut uns sehr weh. Wir werden ihn das ganze Turnier lang vermissen", sagt Konrad Laimer.

Der Leipzig-Profi zog sich beim Aufwärmen für das letzte Testspiel vor der WM eine schwere Muskelverletzung zu, sein WM-Traum ist geplatzt.

Baumgartner will in die USA

Romano Schmid sagt: "Manche Spieler fallen in ein tiefes Loch. So wie ich ihn kenne, tut ihm das sehr weh. Ich weiß, was ihm das bedeutet hätte, aber er ist sofort für uns da und will uns Kraft geben. Das macht ihn ganz besonders."

Sobald dem Offensivspieler klar gewesen sei, dass er die Endrunde nicht spielen könne, habe er zuallererst gesagt, "dass er unbedingt hierher kommen und die Mannschaft unterstützen will", berichtet Laimer.

Ob nach der Operation ein Flug in die USA möglich sein wird, ist noch unklar.

Was sein Besuch dem Team bedeuten würde

Was sein Besuch dem Team bedeuten würde
Laimer: "Sein Besuch würde uns einen Extra-Push geben"
Foto: ©GEPA

"Wir vermissen ihn in jeder einzelnen Sekunde. Ich würde mich sehr freuen, wenn es sich ausgeht, dass er hier ein paar Tage vorbeikommt. Das würde der Mannschaft noch einmal einen Extra-Push geben", ist Laimer bewusst.

Schmid und Baumgartner verbindet eine gemeinsame Vergangenheit im Nachwuchs.

Schmid erzählt aus der U17

Dem Bremen-Legionär fällt sofort eine Geschichte zu "Baumi" ein, die er unbedingt teilen möchte.

"Er ist für die U17-Eliterunde ausgefallen, ich wurde nachnominiert, obwohl ich ein Jahr jünger war", erzählt er.

Schmid gelang in der Quali in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:1-Siegtor gegen Frankreich. "Und Baumi war der Erste, der mir geschrieben hat – Glückwunsch und Danke für das Erlebnis, dass ich da dabei sein kann."

Tore und Assists in Aserbaidschan

Tore und Assists in Aserbaidschan
Baumgartner (links hinten) und Schmid (2. von rechts vorne) bei der U17-EM
Foto: ©imago / Xinhua

Gemeinsam spielten sie dann die U17-EM in Aserbaidschan, kamen bis ins Viertelfinale. Die ÖFB-Talente erzielten vier Tore – Baumgartner gelangen zwei, Schmid eines plus zwei Assists.

"Ich hätte diese Bühne WM gerne mit ihm geteilt", sagt ein zerknirschter Schmid jetzt.

"Er hat mich mit seiner Art und Weise in der ganzen Jugend geprägt."

Schmid über Baumgartner

Der Grazer weiter: "Er ist für mich persönlich ein sehr wichtiger Spieler. Er hat mich mit seiner Art und Weise in der ganzen Jugend geprägt. Er hat mir in schlechten Phasen viel gegeben."

Dass mit Baumgartner nun ein Spielertyp fehlt, wie ihn Teamchef Ralf Rangnick sonst nicht zur Verfügung hat, ist offenkundig.

Schmid kann sich Baumgartner-Position gut vorstellen

Laimer weiß: "Wir werden ihn nie eins zu ein ersetzen können. Es gibt andere Spieler mit anderen Qualitäten. Wir probieren, das als Gruppe aufzufangen."

Und vielleicht rückt ja sogar Schmid in die Mitte auf die zentrale Zehnerposition.

"Ich glaube, meine beste Position ist im Zentrum. Aber ich habe im Nationalteam auch schon einige gute Spiele rechts gemacht", schließt er nichts aus.

Doch die Aufstellungsspekulationen werden ihn den kommenden Tagen sowieso zunehmen.

Laimer spricht aus, was sich wohl jeder in der Mannschaft denkt: "Er wird immer ein Teil der Gruppe, ein Teil des Teams, ein Teil des Erfolgs sein. Er gibt so viel für diese Mannschaft, auch neben dem Platz."

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