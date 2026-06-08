"Wir vermissen Baumi in jeder einzelnen Sekunde!"

Was sein Besuch dem Team bedeuten würde
"Wir vermissen ihn in jeder einzelnen Sekunde. Ich würde mich sehr freuen, wenn es sich ausgeht, dass er hier ein paar Tage vorbeikommt. Das würde der Mannschaft noch einmal einen Extra-Push geben", ist Laimer bewusst.
Schmid und Baumgartner verbindet eine gemeinsame Vergangenheit im Nachwuchs.
Schmid erzählt aus der U17
Dem Bremen-Legionär fällt sofort eine Geschichte zu "Baumi" ein, die er unbedingt teilen möchte.
"Er ist für die U17-Eliterunde ausgefallen, ich wurde nachnominiert, obwohl ich ein Jahr jünger war", erzählt er.
Schmid gelang in der Quali in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:1-Siegtor gegen Frankreich. "Und Baumi war der Erste, der mir geschrieben hat – Glückwunsch und Danke für das Erlebnis, dass ich da dabei sein kann."
Tore und Assists in Aserbaidschan
Gemeinsam spielten sie dann die U17-EM in Aserbaidschan, kamen bis ins Viertelfinale. Die ÖFB-Talente erzielten vier Tore – Baumgartner gelangen zwei, Schmid eines plus zwei Assists.
"Ich hätte diese Bühne WM gerne mit ihm geteilt", sagt ein zerknirschter Schmid jetzt.
"Er hat mich mit seiner Art und Weise in der ganzen Jugend geprägt."
Der Grazer weiter: "Er ist für mich persönlich ein sehr wichtiger Spieler. Er hat mich mit seiner Art und Weise in der ganzen Jugend geprägt. Er hat mir in schlechten Phasen viel gegeben."
Dass mit Baumgartner nun ein Spielertyp fehlt, wie ihn Teamchef Ralf Rangnick sonst nicht zur Verfügung hat, ist offenkundig.
Schmid kann sich Baumgartner-Position gut vorstellen
Laimer weiß: "Wir werden ihn nie eins zu ein ersetzen können. Es gibt andere Spieler mit anderen Qualitäten. Wir probieren, das als Gruppe aufzufangen."
Und vielleicht rückt ja sogar Schmid in die Mitte auf die zentrale Zehnerposition.
"Ich glaube, meine beste Position ist im Zentrum. Aber ich habe im Nationalteam auch schon einige gute Spiele rechts gemacht", schließt er nichts aus.
Doch die Aufstellungsspekulationen werden ihn den kommenden Tagen sowieso zunehmen.
Laimer spricht aus, was sich wohl jeder in der Mannschaft denkt: "Er wird immer ein Teil der Gruppe, ein Teil des Teams, ein Teil des Erfolgs sein. Er gibt so viel für diese Mannschaft, auch neben dem Platz."