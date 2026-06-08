ÖFB-Gegner Jordanien verliert letzten WM-Test gegen Kolumbien

Jordanien verliert den letzten Test vor der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada!

Der Gruppengegner des ÖFB hat in der Nacht auf Montag in San Diego (USA) gegen Kolumbien mit 0:2 das Nachsehen. Mann des Spiels ist Jhon Arias, der die Partie mit einem Doppelpack entscheiden kann (41./55.).

Kurz vor Schluss sah Amer Jamous auch noch die Gelb-Rote Karte (90.).

Auftakt gegen Österreich

Für Jordanien ist es die zweite Testniederlage binnen weniger Tagen. Vor einer Woche kassierte man gegen die Schweiz eine 1:4-Niederlage.

Am 17. Juni trifft die Nation aus Asien im ersten Spiel der Gruppe J auf das Österreichische Nationalteam (ab 6 Uhr im LIVE-Ticker >>>).