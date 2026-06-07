ÖFB-Team: Wer ist hier erschöpft?

Alan Franco könnte müde sein. Der 27-Jährige hat eine lange Saison hinter sich.

In 72 Pflichtspielen ist der Mittelfeldspieler seit Anfang Juli 2025 auf dem Platz gestanden – 65 Mal für seinen brasilianischen Arbeitgeber Atletico Mineiro, sieben Mal für die Nationalmannschaft Ecuadors.

Das ergibt im Schnitt fast eineinhalb Spiele pro Woche über fast ein ganzes Jahr hinweg. 6.377 Spielminuten bedeuten gleichzeitig, dass er praktisch jede Partie von Anfang bis Ende durchgespielt hat.

Van Dijk Europäer Nummer 1

Franco ist der WM-Starter mit der höchsten Belastung. Der Europäer mit den meisten Minuten ist Liverpools Virgil van Dijk, der nach einer Saison mit 64 Partien (55x Liverpool, 9x Niederlande) in die USA gereist ist.

Doch mit wie vielen Spielen in den Beinen starten die ÖFB-Teamspieler in die Weltmeisterschaft 2026?

Laimer mit den meisten Spielen

Es sind weitaus weniger. Die meisten Spiele in den Beinen hat Konrad Laimer mit 55. Doch der Salzburger musste selten über die volle Distanz gehen, kommt im Schnitt auf knapp unter 72 Minuten.

Fast 1.000 Minuten mehr am Rasen stand Alexander Schlager, dabei hat er ein Spiel weniger als Laimer absolviert. Die psychische und kognitive Belastung mag bei einem Goalie nicht geringer sein, die physische aber gewiss.

Der Kader im Überblick: