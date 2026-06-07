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ÖFB-Team: Wer ist hier erschöpft?

Wie viele Spiele haben Österreichs WM-Starter in der abgelaufenen Saison absolviert? Und wer stand dabei wie oft in der Startelf?

ÖFB-Team: Wer ist hier erschöpft? Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Alan Franco könnte müde sein. Der 27-Jährige hat eine lange Saison hinter sich.

In 72 Pflichtspielen ist der Mittelfeldspieler seit Anfang Juli 2025 auf dem Platz gestanden – 65 Mal für seinen brasilianischen Arbeitgeber Atletico Mineiro, sieben Mal für die Nationalmannschaft Ecuadors.

Das ergibt im Schnitt fast eineinhalb Spiele pro Woche über fast ein ganzes Jahr hinweg. 6.377 Spielminuten bedeuten gleichzeitig, dass er praktisch jede Partie von Anfang bis Ende durchgespielt hat.

Van Dijk Europäer Nummer 1

Franco ist der WM-Starter mit der höchsten Belastung. Der Europäer mit den meisten Minuten ist Liverpools Virgil van Dijk, der nach einer Saison mit 64 Partien (55x Liverpool, 9x Niederlande) in die USA gereist ist.

Doch mit wie vielen Spielen in den Beinen starten die ÖFB-Teamspieler in die Weltmeisterschaft 2026?

Laimer mit den meisten Spielen

Es sind weitaus weniger. Die meisten Spiele in den Beinen hat Konrad Laimer mit 55. Doch der Salzburger musste selten über die volle Distanz gehen, kommt im Schnitt auf knapp unter 72 Minuten.

Fast 1.000 Minuten mehr am Rasen stand Alexander Schlager, dabei hat er ein Spiel weniger als Laimer absolviert. Die psychische und kognitive Belastung mag bei einem Goalie nicht geringer sein, die physische aber gewiss.

Der Kader im Überblick:

Spiele

Startelf

Minuten

Alexander Schlager

54

53

4935

Konrad Laimer

55

45

3952

Nicolas Seiwald

46

43

3782

Patrick Pentz

41

41

3735

Romano Schmid

44

41

3580

Phillipp Mwene

46

39

3263

Marcel Sabitzer

43

36

3118

David Affengruber

40

35

3106

Philipp Lienhart

42

34

3051

Florian Wiegele

32

30

2850

Marco Friedl

36

32

2839

Kevin Danso

43

30

2720

Stefan Posch

43

29

2682

Michael Svoboda

32

28

2599

Alessandro Schöpf

36

27

2581

Paul Wanner

37

29

2526

Xaver Schlager

36

29

2468

Marko Arnautovic

40

29

2368

Florian Grillitsch

42

26

2318

Patrick Wimmer

33

25

2020

Sasa Kalajdzic

32

19

1806

Michael Gregoritsch

40

20

1795

Alexander Prass

40

14

1600

Carney Chukwuemeka

41

10

1310

David Alaba

22

11

950

Was auffällt:

Patrick Pentz ist der einzige ÖFB-Teamspieler, der jeden seiner Einsätze von Start weg bestritten hat.

Romano Schmid ist neben Pentz auf Vereinsebene der einzige, der immer in der Startelf stand, anders aber im ÖFB-Team.

Neben Schmid haben nur Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch und natürlich Dauerbrenner Nicolas Seiwald alle neun Länderspiele in dieser Saison bestritten.

Paul Wanner hat im Herbst noch ein Länderspiel für die deutsche U21 bestritten – und dabei gegen Griechenland verloren.

David Alaba hat mit Abstand die wenigsten Spiele bestritten, stand im ÖFB-Team fünf Mal in der Startelf, bei Real Madrid nur einmal öfter.

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