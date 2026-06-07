ÖFB-Team: Wer ist hier erschöpft?

Spiele
Startelf
Minuten
Alexander Schlager
54
53
4935
Konrad Laimer
55
45
3952
Nicolas Seiwald
46
43
3782
Patrick Pentz
41
41
3735
Romano Schmid
44
41
3580
Phillipp Mwene
46
39
3263
Marcel Sabitzer
43
36
3118
David Affengruber
40
35
3106
Philipp Lienhart
42
34
3051
Florian Wiegele
32
30
2850
Marco Friedl
36
32
2839
Kevin Danso
43
30
2720
Stefan Posch
43
29
2682
Michael Svoboda
32
28
2599
Alessandro Schöpf
36
27
2581
Paul Wanner
37
29
2526
Xaver Schlager
36
29
2468
Marko Arnautovic
40
29
2368
Florian Grillitsch
42
26
2318
Patrick Wimmer
33
25
2020
Sasa Kalajdzic
32
19
1806
Michael Gregoritsch
40
20
1795
Alexander Prass
40
14
1600
Carney Chukwuemeka
41
10
1310
David Alaba
22
11
950
Was auffällt:
Patrick Pentz ist der einzige ÖFB-Teamspieler, der jeden seiner Einsätze von Start weg bestritten hat.
Romano Schmid ist neben Pentz auf Vereinsebene der einzige, der immer in der Startelf stand, anders aber im ÖFB-Team.
Neben Schmid haben nur Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch und natürlich Dauerbrenner Nicolas Seiwald alle neun Länderspiele in dieser Saison bestritten.
Paul Wanner hat im Herbst noch ein Länderspiel für die deutsche U21 bestritten – und dabei gegen Griechenland verloren.
David Alaba hat mit Abstand die wenigsten Spiele bestritten, stand im ÖFB-Team fünf Mal in der Startelf, bei Real Madrid nur einmal öfter.