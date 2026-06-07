Erfolgreiche WM-Generalprobe: Kroatien glückt Last-Minute-Sieg

Kroatien hat die WM-Generalprobe gegen Slowenien knapp, aber verdient mit 2:1 für sich entschieden.

Nach einer intensiven, torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie im zweiten Durchgang deutlich an Tempo auf.

In der 51. Minute sorgte Luka Modrić nach Vorarbeit von Ivan Perišić für die verdiente 1:0-Führung der Kroaten.

Sporar überrascht Kroaten

Slowenien kam jedoch in der Schlussphase zurück: Der eingewechselte Andraž Šporar nutzte in der 83. Minute einen folgenschweren Fehlpass von Baturina und schob zum überraschenden 1:1-Ausgleich ein.

Als alles bereits auf ein Remis hindeutete, schlug Kroatien in der Nachspielzeit eiskalt zu. Joker Mario Pašalić traf in der 90.+3 Minute nach Zuspiel von Josip Stanišić zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer.

Im ersten Gruppenspiel der Gruppe L am 17. Juni trifft Kroatien auf Titelkandidat England.

Marokko mit Remis gegen Norwegen

Marokko trennt sich gegen Norwegen mit 1:1. Der WM-Halbfinalist von 2022 startete stark in die Partie: Brahim Díaz brachte Marokko bereits in der 8. Minute früh in Führung.

Doch Norwegen fand im zweiten Durchgang zurück ins Spiel. Kapitän Martin Ødegaard sorgte in der 75. Minute für den verdienten 1:1-Ausgleich, der zugleich den Endstand bedeutete.