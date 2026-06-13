Die 10 größten Überraschungen der WM-Geschichte

Zum Favoritenkreis für den WM-Titel zählt Deutschland heutzutage eigentlich immer. Doch vor 72 Jahren wird der Titel im Vorfeld der WM 1954 kaum für möglich gehalten.

Erstmals nach dem zweiten Weltkrieg darf die DFB-Elf wieder an einer WM teilnehmen und startet mit einem 4:1-Sieg gegen die Türkei in die Gruppenphase.

Zwar kassiert man danach gegen den absoluten WM-Favoriten aus Ungarn eine 3:8-Klatsche, im Entscheidungsspiel um die Finalrunde setzt sich die DFB-Auswahl gegen die Türkei aber klar mit 7:2 durch und steigt auf.

Im Viertelfinale gibt es für die Deutschen dann einen hart erkämpften 2:0-Sieg über die Sowjetunion, womit sie sich ein Halbfinal-Duell mit Österreich erkämpfen.

Österreich gilt als Favorit, doch Deutschland überrascht Ernst Ocwirk, Ernst Happel und Co. in Basel mit einem deutlichen 6:1-Sieg.

Noch größer ist die Sensation, die im Finale gelingt: Ungarn ist haushoher Favorit, hat seit vier Jahren kein Spiel mehr verloren und untermauert seine Favoritenrolle mit einer 2:0-Führung nach lediglich acht Minuten.

Doch Deutschland schlägt zurück, gleicht rasch durch Max Morlock und Helmut Rahn aus. In der 84. Minute macht Rahn das "Wunder von Bern" perfekt und schießt die Bundesrepublik mit seinem 3:2 zum ersten Weltmeister-Titel.

#2: Marokko (2022)

Out im Halbfinale (4. Platz)