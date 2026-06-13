Bei der WM kommt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Gruppe C zum Topspiel zwischen Brasilien und Marokko (ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Brasilianer, trainiert von Star-Coach Carlo Ancelotti, gehören zu dem WM-Mitfavoriten - in Gruppe C trifft die "Selecao" neben Marokko auch auf Schottland und Haiti.

Vinicius Jr. und Co. testeten zuletzt gegen Ägypten und siegten dabei 2:1. Marokko, am Papier der stärkste Gegner der Südamerikaner, remisierte zuletzt 1:1 gegen Norwegen.

Die Afrikaner, bei der WM 2022 immerhin Halbfinalist, sind einer der Geheimfavoriten in diesem Turnier.

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