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Kieferbruch! Doch Posch kann aufatmen

Der Steirer hat gegen Jordanien zwar einen Kieferbruch erlitten, wird aber weitere WM-Spiele bestreiten.

Kieferbruch! Doch Posch kann aufatmen Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Aufatmen beim ÖFB-Team! Stefan Posch kann weiterhin Spiele bei der WM 2026 bestreiten.

Der 29-Jährige hat bei seinem Zusammenprall mit einem Gegenspieler beim 3:1 gegen Jordanien einen Kieferbruch erlitten.

Kieferbruch, aber keine OP

Nach eingehenden Untersuchungen am Mittwoch hat der Verband mit mehreren Kieferchirurgen Rücksprache gehalten. Sie gaben dem großen Wunsch des Steirers auf weitere Einsätze – mit einer Spezialschiene – Grünes Licht.

Warum Posch für das ÖFB-Team so wichtig ist >>>

Eine Operation ist nicht notwendig. Ob Posch gegen Argentinien bereits wieder einsatzfähig ist, steht noch nicht fest.

Wichtiger Faktor für das ÖFB-Team

Wie wichtig der 53-fache Internationale für das ÖFB-Team ist, verdeutlicht die Tatsache, dass Posch seit September 2022 in jedem Länderspiel im Einsatz war, sofern er nicht gesperrt (1 Spiel) oder verletzt (4 Spiele) war.

"Alleine der Umstand, dass wir einen der besten rechten Verteidiger der Welt (Anm.: Konrad Laimer) im Team haben, und trotzdem Posch auf dieser Position spielt, sagt alles über seine Stärke. Wir wollen ihn unbedingt am Feld haben", erklärt Rangnick-Assistent Stefan Oesen.

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