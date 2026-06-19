Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Brasilien gegen Haiti (Samstag, ab 2:30 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 19.06., 21:00 Uhr: USA vs. Australien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

Samstag, 20.06., 00:00 Uhr: Schottland vs. Marokko

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Samstag, 20.06., 03:00 Uhr: Brasilien vs. Haiti

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

Samstag, 20.06., 05:00 Uhr: Türkei vs. Paraguay

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

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