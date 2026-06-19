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WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Brasilien vs. Haiti
WM 2026 heute live: Wo läuft Brasilien gegen Haiti am Samstag ab 2:30 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Brasilien gegen Haiti (Samstag, ab 2:30 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.
In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Freitag, 19.06., 21:00 Uhr: USA vs. Australien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
Samstag, 20.06., 00:00 Uhr: Schottland vs. Marokko
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Samstag, 20.06., 03:00 Uhr: Brasilien vs. Haiti
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
Samstag, 20.06., 05:00 Uhr: Türkei vs. Paraguay
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV