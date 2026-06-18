Warum Stefan Posch für das ÖFB-Team so wichtig ist

Stefan Posch hat seit dem Amtsantritt von Ralf Rangnick nur acht Länderspiele verpasst.

Drei davon in den ersten vier Spielen der Ära des Deutschen, als er nicht eingesetzt wurde bzw. nicht im Kader stand.

Immer im Einsatz, wenn verfügbar

Danach hat er sich zu einem fixen Bestandteil des ÖFB-Teams entwickelt.

Seit September 2022 verpasste er nur fünf Spiele – eines gesperrt, vier verletzt –, war sonst jedes Mal im Einsatz.

Seine Qualitäten

Rangnick-Assistent Stefan Oesen erklärt: "Alleine der Umstand, dass wir einen der besten rechten Verteidiger der Welt (Anm.: Konrad Laimer) im Team haben, und trotzdem Posch auf dieser Position spielt, sagt alles über seine Stärke. Wir wollen ihn unbedingt am Feld haben."

Der 41-Jährige weiter: "Er schafft es immer, eine extreme Nähe zum Gegner herzustellen. Das ist für das ganze Spiel gegen den Ball wichtig, weil dadurch seine Mitspieler eine extrem offensive Position im Verteidigen einnehmen können."