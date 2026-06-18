Warum Stefan Posch für das ÖFB-Team so wichtig ist

Sobald er im Duell ist, ist er einer der stabilsten Verteidiger, die wir haben.
"Sobald er im Duell ist, ist er einer der stabilsten Verteidiger, die wir haben. Sobald er Kontakt hat, gewinnt er Bälle", schwärmt der Co-Trainer über die Zweikampfstärke des Steirers.
Kieferbruch in einem "überragenden Spiel"
Der 53-fache Internationale sei beim 3:1-Sieg gegen Jordanien zum WM-Auftakt "überragend" gewesen. LAOLA1 benotete ihn mit einem 2er. Hier nachlesen >>>
In der zweiten Hälfte hat der 29-Jährige bei einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler einen Kieferbruch erlitten. Eine Spezialschiene macht weitere Einsätze zwar möglich, ob sich das Duell mit Argentinien ausgeht, ist aber offen.
Das sind die Alternativen
Alternativen gibt es einige. Laimer wäre der logische Kandidat, könnte aber im Mittelfeld gebraucht werden.
Phillipp Mwene ist eigentlich Rechtsfuß, könnte also die Seite wechseln. Patrick Wimmer hat in den zwei Spielen gegen Serbien im Nations-League-Playoff als Rechtsverteidiger tadellose Leistungen gebracht.
Nicolas Seiwald und Dejan Ljubicic sind theoretische, aber äußerst unwahrscheinliche Varianten.
Das können die Alternativen alle nicht
Eine Qualität haben all diese Alternativen im Vergleich zu Posch nicht: Kopfballstärke bei Standards in der Offensive wie Defensive.
Oesen sagt: "So viele ausgewiesene Kopfballspieler, die in ihren Vereinen Tore gemacht haben, haben wir nicht."