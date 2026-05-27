Marco Djuricin zieht Schlussstrich

Marco Djruicin beendet seine Karriere.

Via Instagram teilt der 33-Jährige mit, dass seine Profikarriere mit dem heutigen Tag vorüber ist. Vor zwei Wochen verpasste der Stürmer mit dem SKN St. Pölten den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga knapp.

"Hinter mir liegen 16 unglaubliche Jahre als Profi – eine Reise voller unvergesslicher Erfahrungen, die mich in die verschiedensten Länder und Städte geführt hat", schreibt er auf Instagram und bedankt sich bei allen Weggefährten.

"Was ich am meisten vermissen werde?"

In seiner Laufbahn spielte Djuricin für unglaubliche 15 Vereine in sieben Ländern. Die meisten Partien absolvierte der zweifache ÖFB-Teamspieler für den FK Austria Wien (53).

"Was ich am meisten vermissen werde? Die Kabine – die überall ein magischer Ort war. Den Duft von frisch gemähtem Rasen. Und diese ganz besondere Atmosphäre, wenn man in einem ausverkauften Stadion aufläuft", so der Stürmer, der sein Statement mit folgenden Worten abschließt:

"Und schließlich: Danke an den Fußball. Du hast mir alles gegeben und meinen Kindheitstraum Wirklichkeit werden lassen. Euer Marco – auf ein Wiedersehen!"