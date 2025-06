Cordial Cup: Internationale Top-Klubs kommen nach Tirol

Kommendes Wochenende geht der 27. Cordial Cup beziehungsweise der 14. Cordial Girls Cup über die Bühne.

140 Mannschaften aus zwölf Nationen sind auf den Plätzen in Going, Kirchdorf, Kitzbühel, Ellmau, St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchberg, Söll, Reith, Brixen im Thale, Westendorf und Fieberbrunn am Start. Auf den 13 Sportanlagen werden die U11-, U13-, U15- sowie U15-Girls-Cup-Meister ausgespielt.

Neben den Nachwuchsteams von Red Bull Salzburg, LASK und der AKA Tirol schicken auch einige internationale Top-Teams Mannschaften nach Tirol: So treten der FC Barcelona, der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Mainz, Augsburg, Stuttgart und Eintracht Frankfurt an.

Eröffnet wird das Jugendturnier am Freitag mit Flaggenparade für die rund 5.000 Sportler, Betreuer und Trainer in Kirchberg (19.30 Uhr), gespielt wird ab Samstag ab 9:15 Uhr.

Den großen Finaltag am Sonntag wird erstmals sogar im Livestream übertragen.

Weitere Infos zum Turnier >>>