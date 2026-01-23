NEWS

Tochter von Ex-NBA-Star wird bestbezahlte Fusballerin weltweit

Damit soll die US-Amerikanerin eine dreifache Ballon-d´ Or-Siegerin ablösen.

Tochter von Ex-NBA-Star wird bestbezahlte Fusballerin weltweit
Trinity Rodman ist die neue bestbezahlte Fußballerin der Welt.

Die US-Amerikanerin unterschreibt bei ihrem Team Washington Spirit einen neuen Vertrag bis 2028, laut Medien wie "ESPN" soll Rodman dadurch 2 Millionen US-Dollar jährlich verdienen, obwohl es in der US-Amerikanischen NWSL ein Salary Cap in Höhe von 3,7 Millionen US-Dollar pro Klub geben soll.

Damit löst die 23-jährige die dreifache Ballon-d´ Or-Siegerin Aitana Bonmati vom FC Barcelona als Rekordverdienerin ab. Der bestverdienende Männer-Fußballer, Cristiano Ronaldo, soll 230 Millionen US-Dollar an Gehalt bekommen.

Tochter von Dennis Rodman

Rodman spielt seit 2021 in Washington, dort konnte sie noch im selben Jahr ihren ersten und einzigen Ligatitel holen. Mit der US-Nationalmannschaft holte sie bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Goldmedaille.

Der Vater der Offensivspielerin ist der frühere Basketball-Profi Dennis Rodman. Rodman gilt als einer der besten Verteidiger der NBA-Geschichte. Mit den Detroit Pistons und den Chicago Bulls wurde er fünf Mal NBA-Champion.

Der exzentrische Basketballer war sowohl während als auch nach seiner Karriere immer wieder in Skandale verwickelt. So soll er unter anderem eine enge Freundschaft zum nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un pflegen.

