Eine innovative Art des Fußballs? Die Icon League erklärt

Elias Nerlich ist einer der bekanntesten Streamer Deutschlands. Für die junge Generation längst ein Star, auf Twitch begeisterte er zu Beginn seiner Karriere schnell über 100.000 Zuschauer mit seinen FIFA-Streams.
Der Internet-Star geht damit nun seinen nächsten Schritt: Nach der Gründung seines eigenen Fußballvereins Delay Sports und dem Launch eines Softdrinks holt er nun die Fans nicht nur vor die Bildschirme, sondern auch in die Arena, um für echte Fußballbegeisterung zu sorgen.
Influencer treffen auf Sportler
Für die Umsetzung seines Projekts holte er sich namhafte Persönlichkeiten aus Sport, Musik und dem Netz.
"Die Twitch-Welt trifft auf die konventionelle Sportwelt und umgekehrt. Nationalspieler, Musikgrößen, Internet-Stars, Top-Sportler und viele mehr werden für ein in Deutschland so noch nie da gewesenes Entertainment sorgen" - so beschreibt sich die ICON League selbst und das ist auch ganz treffend.
Kurz gesagt: Die Icon League ist eine schrille, schnelllebige und mit Facetten des US-Sports versehene Interpretation des Kleinfeldfußballs, die trotz ihres jungen Bestehens bereits Woche für Woche Millionen von Zusehern in ihren Bann zieht.
14 Teams, 14 Coaches – Namen, die man kennt
Von Fußballstars wie David Alaba, Toni Rüdiger, Benjamin Henrichs über Legenden wie Franck Ribéry bis hin zu Musikgrößen wie Luciano und Ski Aggu wird alles geboten. Dazu kommen Influencer und Streamer wie ViscaBarca oder Sidney Friede.
Sie alle sind Team Heads einer Mannschaft. Das Tempo ist hoch und die Duelle intensiv. Hier geht es nicht nur um Tore, sondern um Entertainment pur.
Davon ist auch Toni Kroos, Fußballnationalheld und Mitgründer der ICON League, begeistert:
"Es gibt eine große Anzahl von Fans, die auch Lust auf ein anderes Fußball-Format haben: ein schnelleres, abwechslungsreicheres, actionreicheres, ereignisreicheres Spiel mit plötzlich unvorhergesehenen Wendungen. Auf Fußball mit mehr Toren und Entertainment. Und genau das wird nun geboten."
Doch die ICON League setzt nicht ausschließlich auf bekannte Gesichter. Neben Ex-Profis, Influencern und Streamern stehen auch Spieler auf dem Platz, die sich über eine offene Bewerbungsphase zu Beginn der Saison qualifizierten.
Wichtige Aufnahmekriterien für die ICON League waren neben der Leistung am Feld auch die Persönlichkeit, Bodenständigkeit und Begeisterung. Über 50 Spieler wurden nach Tempo, Technik, Spielwitz und taktischer Intelligenz ausgewählt und den Teams zugeteilt.
Rule Breaker bringen mehr Unberechenbarkeit
Gespielt wird 2 x 12 Minuten, ohne Abseits im 5 gegen 5.
Das Alleinstellungsmerkmal der ICON League sind aber die sogenannten "Rule Breaker". Das sind Joker im Spiel, die alles auf den Kopf stellen können. Vor dem Spiel bekommen die Teams vom Schiedsrichter zwei Karten, von denen sie eine während des Spiels aktivieren können und zwei Minuten lange gilt.
Neue und alte Rule Breaker erklärt:
5-Shot: jedes Team gibt fünf Freischüsse gegen den Keeper ab, während das Spiel für zwei Minuten stillsteht
Triple Threat: es kommt zu drei Eins-gegen-Eins-Duellen mit dem Torwart, wobei die Spieler sieben Sekunden pro Versuch haben
Prisoner: Torhüter dürfen den Strafraum nicht verlassen und dürfen auch nicht angespielt werden
Falsche Position: Der Gegner muss einen Feldspieler für zwei Minuten ins Tor stellen
Golden Ball: Ein goldener Ball kommt ins Spiel, mit dem alle Tore doppelt zählen
Hero Ball: ein geheimer Spieler wird bestimmt. Wenn dieser ein Tor erzielt, zählt es doppelt
Überzahl: Mannschaft darf zwei Minuten mit einem Mann mehr spielen
Shotclock: Der Gegner muss seinen Angriff innerhalb von 20 Sekunden ausführen
Teamplay: Ein Treffer zählt doppelt, wenn alle Mitspieler einen Ballkontakt hatten
Mittel zum Zweck: Bei einem Tor oder Assist über die Bande zählt der Treffer doppelt
Überzahl: Ein Spieler kommt zusätzlich auf das Feld
Tunnel: Der Getunnelte muss für eine Minute vom Feld
Zwei Kontakte: Bei einem dritten Kontakt geht der Ball an das andere Team
Falsche Position: Der Torwart tauscht mit einem Feldspieler
Community First
Im Mittelpunkt steht die Community. Diese kann Ideen und Verbesserungen vorschlagen, mit denen sich die Verantwortlichen auseinandersetzen. Zusätzlich gibt es das Community Game.
Pro Spieltag wird ein Spiel ausgewählt, bei dem die beiden Teams jeweils ihre Community Team Heads bestimmen. Über die Kanäle der Teams kann die Community außerdem über Einlaufmusik und Rule Breaker abstimmen.
Am Matchday sorgt der Community Team Head dann für einen besonderen Moment, wenn er den Community-Penalty ausführt.
Die Teams im Überblick
*qualifizierte Teams für das Finale
Team
Team Heads
Fokus Eagles
Sidney Friede (Ex-Profifußballer, Influencer), Jordan Torunarigha
Berlin City FC
Antonio Rüdiger, Luciano (Rapper)
Plyrs United
Franck Ribery, Claudio Pizarro
Two Stripes United
Felix Kroos, Robert Andrich
DNA Athletics
David Alaba, Niklas Wilson Sommer (Influencer)
Berlin Underdogs
Fabian Reese, Ski Aggu (Rapper)
FC Buzz Club
Moritz Bäumel, Luka Ouzounis
FC One Football
u.a. Benedikt Höwedes, Bausa (Rapper)
Find the Pro Icons
Diyar Acar (Content-Creator)
B2B United
Benjamin Henrichs
SC Bürgeramt
Reezy (Rapper), Achraf Ait Bouzalim (Modedesigner)
The Pack FC
Simon Terodde, Wolff Fuss (Fußballkommentator, Sportjournalist)
Bavarian Clique
ViscaBarca (YouTuber, Streamer)
Wontorriors
Laura Wontorra (Moderatorin), Martin Harnik
Ersetzt es unseren Fußball?
Die Ligen verstehen sich als Ergänzung zum klassischen Fußball, nicht als Ersatz. "Der klassische Fußball, so wie ich ihn spiele und liebe, wird immer weiter existieren und Menschen auf der ganzen Welt auch künftig begeistern und elektrisieren", betont Weltmeister Toni Kroos.
Diese neuen Formate sollen aber frischen Wind in die Fußballwelt bringen und vielleicht kann man die ein oder andere Idee ja tatsächlich im Profi-Fußball einbringen. Live-Interviews mit Trainern während des Spiels oder ein Pokal im ungewöhnlichen Lego-Design wären jedenfalls spannende Experimente.
Das Finale der Icon League findet am 14. Dezember in der Wiener Stadthalle statt.
Videos zum Ansehen:
Ein etwas anderer Pokal für den Gewinner der "Regular Season".
Toni Kroos feierte bei einem Spiel ein "Kurz-Comeback".
Trainer-Interviews während des Spiels stehen auf der Tagesordnung.