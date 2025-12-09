NEWS

Eine innovative Art des Fußballs? Die Icon League erklärt

Die Icon League etabliert ein neues Fußball-Format – das Ziel: mehr Highlights, mehr Action. Am 14. Dezember steigt in Wien das große Finale. Die Regeln und Besonderheiten hier erklärt:

Kleinfeldfußball hat eine lange Tradition und viele Profis entdeckten ihre Leidenschaft zunächst auf kleineren Plätzen wie den berühmten Bolzplätzen. Umso bemerkenswerter ist es, dass dieses Format nun eine deutlich größere Plattform bekommt.

Begriffe wie Baller League, Kings League oder Icon League mögen für Fußball-Traditionalisten zunächst befremdlich wirken, doch die Konzepte greifen die Ursprünge des Spiels auf und verbinden sie mit dem schnellen, kurzlebigen Entertainment der heutigen Zeit.

"Sieben Stunden Unterhaltung auf höchstem Niveau"

Ziel ist es, dem gewöhnlichen Straßenfußball eine Bühne zu geben und dabei die Highlights des Spiels zu maximieren und ein innovatives Fußballerlebnis zu schaffen. "Wir wollen sieben Stunden Unterhaltung auf höchstem Niveau bieten", erklärt die Icon League.

Und dass das funktioniert, sieht man:

Die größte Halle Deutschlands mit 20.000 Leuten ausverkauft, im Peak 230.000 Live-Zuschauer im Stream, insgesamt über drei Millionen Live-Aufrufe auf Twitch.

Und nein, das ist kein Coldplay- oder Ed-Sheeran-Konzert, sondern der erste Spieltag der ICON League, der Anfang September 2024 in der Lanxess Arena in Köln stattfand. Der Hype um Kleinfeldfußball wurde damit um eine Facette reicher.

Wer steckt dahinter?

Auf die Beine gestellt haben die Icon League Toni Kroos und Elias Nerlich. Sie betreiben neben der Baller League und Gerard Pique´s Kings League eine der drei größten Hallenfußball-Ligen.

© GETTY
Die zwei Gründer Elias Nerlich und Toni Kroos

Elias Nerlich ist einer der bekanntesten Streamer Deutschlands. Für die junge Generation längst ein Star, auf Twitch begeisterte er zu Beginn seiner Karriere schnell über 100.000 Zuschauer mit seinen FIFA-Streams.

Der Internet-Star geht damit nun seinen nächsten Schritt: Nach der Gründung seines eigenen Fußballvereins Delay Sports und dem Launch eines Softdrinks holt er nun die Fans nicht nur vor die Bildschirme, sondern auch in die Arena, um für echte Fußballbegeisterung zu sorgen.

Influencer treffen auf Sportler

Für die Umsetzung seines Projekts holte er sich namhafte Persönlichkeiten aus Sport, Musik und dem Netz.

"Die Twitch-Welt trifft auf die konventionelle Sportwelt und umgekehrt. Nationalspieler, Musikgrößen, Internet-Stars, Top-Sportler und viele mehr werden für ein in Deutschland so noch nie da gewesenes Entertainment sorgen" - so beschreibt sich die ICON League selbst und das ist auch ganz treffend.

Kurz gesagt: Die Icon League ist eine schrille, schnelllebige und mit Facetten des US-Sports versehene Interpretation des Kleinfeldfußballs, die trotz ihres jungen Bestehens bereits Woche für Woche Millionen von Zusehern in ihren Bann zieht. 

© GETTY
Gemeinsam mit Claudio Pizarro ist Franck Ribery Team Head von Plyrs United

14 Teams, 14 Coaches – Namen, die man kennt

Von Fußballstars wie David Alaba, Toni Rüdiger, Benjamin Henrichs über Legenden wie Franck Ribéry bis hin zu Musikgrößen wie Luciano und Ski Aggu wird alles geboten. Dazu kommen Influencer und Streamer wie ViscaBarca oder Sidney Friede.

Sie alle sind Team Heads einer Mannschaft. Das Tempo ist hoch und die Duelle intensiv. Hier geht es nicht nur um Tore, sondern um Entertainment pur.

Davon ist auch Toni Kroos, Fußballnationalheld und Mitgründer der ICON League, begeistert:

"Es gibt eine große Anzahl von Fans, die auch Lust auf ein anderes Fußball-Format haben: ein schnelleres, abwechslungsreicheres, actionreicheres, ereignisreicheres Spiel mit plötzlich unvorhergesehenen Wendungen. Auf Fußball mit mehr Toren und Entertainment. Und genau das wird nun geboten."

Doch die ICON League setzt nicht ausschließlich auf bekannte Gesichter. Neben Ex-Profis, Influencern und Streamern stehen auch Spieler auf dem Platz, die sich über eine offene Bewerbungsphase zu Beginn der Saison qualifizierten.

Wichtige Aufnahmekriterien für die ICON League waren neben der Leistung am Feld auch die Persönlichkeit, Bodenständigkeit und Begeisterung. Über 50 Spieler wurden nach Tempo, Technik, Spielwitz und taktischer Intelligenz ausgewählt und den Teams zugeteilt.

Rule Breaker bringen mehr Unberechenbarkeit

Gespielt wird 2 x 12 Minuten, ohne Abseits im 5 gegen 5.

Das Alleinstellungsmerkmal der ICON League sind aber die sogenannten "Rule Breaker". Das sind Joker im Spiel, die alles auf den Kopf stellen können. Vor dem Spiel bekommen die Teams vom Schiedsrichter zwei Karten, von denen sie eine während des Spiels aktivieren können und zwei Minuten lange gilt.

Neue und alte Rule Breaker erklärt:

  • 5-Shot: jedes Team gibt fünf Freischüsse gegen den Keeper ab, während das Spiel für zwei Minuten stillsteht

  • Triple Threat: es kommt zu drei Eins-gegen-Eins-Duellen mit dem Torwart, wobei die Spieler sieben Sekunden pro Versuch haben

  • Prisoner: Torhüter dürfen den Strafraum nicht verlassen und dürfen auch nicht angespielt werden

  • Falsche Position: Der Gegner muss einen Feldspieler für zwei Minuten ins Tor stellen

  • Golden Ball: Ein goldener Ball kommt ins Spiel, mit dem alle Tore doppelt zählen

  • Hero Ball: ein geheimer Spieler wird bestimmt. Wenn dieser ein Tor erzielt, zählt es doppelt

  • Überzahl: Mannschaft darf zwei Minuten mit einem Mann mehr spielen

  • Shotclock: Der Gegner muss seinen Angriff innerhalb von 20 Sekunden ausführen

  • Teamplay: Ein Treffer zählt doppelt, wenn alle Mitspieler einen Ballkontakt hatten

  • Mittel zum Zweck: Bei einem Tor oder Assist über die Bande zählt der Treffer doppelt

  • Überzahl: Ein Spieler kommt zusätzlich auf das Feld

  • Tunnel: Der Getunnelte muss für eine Minute vom Feld

  • Zwei Kontakte: Bei einem dritten Kontakt geht der Ball an das andere Team

  • Falsche Position: Der Torwart tauscht mit einem Feldspieler

Community First

Im Mittelpunkt steht die Community. Diese kann Ideen und Verbesserungen vorschlagen, mit denen sich die Verantwortlichen auseinandersetzen. Zusätzlich gibt es das Community Game.

Pro Spieltag wird ein Spiel ausgewählt, bei dem die beiden Teams jeweils ihre Community Team Heads bestimmen. Über die Kanäle der Teams kann die Community außerdem über Einlaufmusik und Rule Breaker abstimmen.

Am Matchday sorgt der Community Team Head dann für einen besonderen Moment, wenn er den Community-Penalty ausführt.

Die Teams im Überblick

*qualifizierte Teams für das Finale

Team

Team Heads

Fokus Eagles

Sidney Friede (Ex-Profifußballer, Influencer), Jordan Torunarigha

Berlin City FC

Antonio Rüdiger, Luciano (Rapper)

Plyrs United

Franck Ribery, Claudio Pizarro

Two Stripes United

Felix Kroos, Robert Andrich

DNA Athletics

David Alaba, Niklas Wilson Sommer (Influencer)

Berlin Underdogs

Fabian Reese, Ski Aggu (Rapper)

FC Buzz Club

Moritz Bäumel, Luka Ouzounis

FC One Football

u.a. Benedikt Höwedes, Bausa (Rapper)

Find the Pro Icons

Diyar Acar (Content-Creator)

B2B United

Benjamin Henrichs

SC Bürgeramt

Reezy (Rapper), Achraf Ait Bouzalim (Modedesigner)

The Pack FC

Simon Terodde, Wolff Fuss (Fußballkommentator, Sportjournalist)

Bavarian Clique

ViscaBarca (YouTuber, Streamer)

Wontorriors

Laura Wontorra (Moderatorin), Martin Harnik

Ersetzt es unseren Fußball?

Die Ligen verstehen sich als Ergänzung zum klassischen Fußball, nicht als Ersatz. "Der klassische Fußball, so wie ich ihn spiele und liebe, wird immer weiter existieren und Menschen auf der ganzen Welt auch künftig begeistern und elektrisieren", betont Weltmeister Toni Kroos.

Diese neuen Formate sollen aber frischen Wind in die Fußballwelt bringen und vielleicht kann man die ein oder andere Idee ja tatsächlich im Profi-Fußball einbringen. Live-Interviews mit Trainern während des Spiels oder ein Pokal im ungewöhnlichen Lego-Design wären jedenfalls spannende Experimente.

Das Finale der Icon League findet am 14. Dezember in der Wiener Stadthalle statt.

Videos zum Ansehen:

Ein etwas anderer Pokal für den Gewinner der "Regular Season".

Toni Kroos feierte bei einem Spiel ein "Kurz-Comeback".

Trainer-Interviews während des Spiels stehen auf der Tagesordnung.

