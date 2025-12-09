Eine innovative Art des Fußballs? Die Icon League erklärt

Kleinfeldfußball hat eine lange Tradition und viele Profis entdeckten ihre Leidenschaft zunächst auf kleineren Plätzen wie den berühmten Bolzplätzen. Umso bemerkenswerter ist es, dass dieses Format nun eine deutlich größere Plattform bekommt.

Begriffe wie Baller League, Kings League oder Icon League mögen für Fußball-Traditionalisten zunächst befremdlich wirken, doch die Konzepte greifen die Ursprünge des Spiels auf und verbinden sie mit dem schnellen, kurzlebigen Entertainment der heutigen Zeit.

"Sieben Stunden Unterhaltung auf höchstem Niveau"

Ziel ist es, dem gewöhnlichen Straßenfußball eine Bühne zu geben und dabei die Highlights des Spiels zu maximieren und ein innovatives Fußballerlebnis zu schaffen. "Wir wollen sieben Stunden Unterhaltung auf höchstem Niveau bieten", erklärt die Icon League.

Und dass das funktioniert, sieht man:

Die größte Halle Deutschlands mit 20.000 Leuten ausverkauft, im Peak 230.000 Live-Zuschauer im Stream, insgesamt über drei Millionen Live-Aufrufe auf Twitch.

Und nein, das ist kein Coldplay- oder Ed-Sheeran-Konzert, sondern der erste Spieltag der ICON League, der Anfang September 2024 in der Lanxess Arena in Köln stattfand. Der Hype um Kleinfeldfußball wurde damit um eine Facette reicher.

Wer steckt dahinter?

Auf die Beine gestellt haben die Icon League Toni Kroos und Elias Nerlich. Sie betreiben neben der Baller League und Gerard Pique´s Kings League eine der drei größten Hallenfußball-Ligen.