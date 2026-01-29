Europa League heute: Aston Villa - FC Salzburg

Thomas Letsch und seine Salzburger gastieren in der Europa League beim Premier-League-Vertreter Aston Villa (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die "Bullen" stehen unter Druck: Möchten die Mozartstädter die Chance aufs Weiterkommen wahren muss ein Sieg in der Fremde her.

Zuletzt feierten die Mozartstädter in der Europa League daheim gegen den FC Basel einen 3:1-Erfolg und setzten damit ein Ausrufezeichen. Gegen den dritten der Premier League sind die Salzburger trotzdem Außenseiter.

Die Villians konnten vergangenes Wochenende einen 2:0-Auswärtssieg bei Newcastle United einfahren und damit die gute Form der letzten Wochen unterstreichen.

In der EL-Tabelle liegen die Engländer auf Platz zwei mit 18 Punkten.