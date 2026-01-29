Offiziell! RB Leipzig schnappt sich Abwehrtalent aus Frankreich

Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager bekommen einen neuen Teamkollegen!

Wie RB Leipzig am Donnerstag offiziell verkündet, wechselt Abdoul Kone von Stade Reims zum deutschen Bundesligisten.

Der 20-jährige Innenverteidiger, der auch rechts spielen kann, unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2031. Die Rückrunde wird er allerdings noch auf Leihbasis bei Reims in der Ligue 2 verbringen.

17 Millionen Euro an Ablöse

Als Ablöse fließen laut "Sky" 17 Millionen Euro nach Frankreich. Vier weitere Millionen an Bonuszahlungen können unter bestimmten Voraussetzungen noch dazukommen.

Kone wurde in der Jugend des FC Paris ausgebildet und wechselte 2023 in die Akademie von Stade Reims. Für die Profis kommt er seitdem auf 26 Einsätze (1 Tor, 2 Vorlagen).

Leverkusen ausgestochen

"Wir freuen uns sehr, dass wir Abdoul trotz starker Konkurrenz bereits jetzt verpflichten und uns damit ein großes Talent auf der Innenverteidiger-Position sichern konnten. Abdoul ist ein großer und physischer Abwehrspieler, der Zweikampf- und Kopfballstärke mitbringt und über eine extrem hohe Endgeschwindigkeit verfügt", wird Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer zitiert.

Neben Leipzig war vor allem auch Ligarivale Bayer Leverkusen stark am Franzosen interessiert.