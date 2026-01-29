NEWS

"Überragend": Van der Bellen empfängt U17-Vizeweltmeister

Die Spieler wurden in der Hofburg empfangen und verewigten sich mit ihren Unterschriften auf dem persönlichen ÖFB-Trikot Van der Bellens.

"Überragend": Van der Bellen empfängt U17-Vizeweltmeister Foto: © GEPA
Rund zwei Monate nach dem überraschenden Vize-Weltmeistertitel hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag Österreichs U17-Fußballer in der Hofburg empfangen und gratuliert.

"Ihr habt euch in Katar in die Herzen von ganz vielen Fans in Österreich gespielt. Mit einem überragenden Torverhältnis von 17:2. Männer, das war eine Spitzenleistung und ein toller rot-weiß-roter Teamgeist", sagte Van der Bellen.

Die Spieler verewigten sich mit ihren Unterschriften auf dem persönlichen ÖFB-Trikot Van der Bellens. "Das hat einen sehr hohen Stellenwert. Ich kann sagen, dass ich heute sehr aufgeregt war", betonte Verteidiger Ifeanyi Ndukwe, der im Sommer von der Wiener Austria zu Englands Top-Klub Liverpool wechselt.

