NEWS

Europa League heute: Sturm Graz - Brann Bergen

Die Grazer empfangen am letzten Spieltag der Europa League die Norweger Brann Bergen. LIVE-Infos:

Europa League heute: Sturm Graz - Brann Bergen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sturm Graz trifft in der letzten Runde der Ligaphase der Europa League auf den SK Brann Bergen (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Steirer haben vier Punkte am Konto und damit nicht mehr die Chance auf die K.O-Phase. Damit geht es für die Ingolitsch-Elf nur mehr um einen versöhnlichen Abschluss.

Zuletzt verloren die Steirer auswärts gegen Feyenoord Rotterdam klar mit 0:3.

Brann Bergen belegt mit neun Zählern den 22. Platz und ist damit mitten im Kampf ums Weiterkommen. Die Norweger sind ligatechnisch, ebenso wie Sturm, noch in der Winterpause.

Mehr zum Thema

Ingolitsch-Premiere in Graz: Versöhnlicher Abschied für Sturm?

Ingolitsch-Premiere in Graz: Versöhnlicher Abschied für Sturm?

Europa League
15
Hier siehst du Sturm Graz und Brann Bergen im TV

Hier siehst du Sturm Graz und Brann Bergen im TV

Europa League
9
These: Eine Niederlage gegen Aston Villa wäre eine Enttäuschung

These: Eine Niederlage gegen Aston Villa wäre eine Enttäuschung

Europa League
17
Rasenprobleme in Graz: Sturm muss auf Stadion-Training verzichten

Rasenprobleme in Graz: Sturm muss auf Stadion-Training verzichten

Europa League
12
Europa League heute: Aston Villa - FC Salzburg

Europa League heute: Aston Villa - FC Salzburg

Europa League
Dieser TV-Sender zeigt Aston Villa gegen FC Salzburg

Dieser TV-Sender zeigt Aston Villa gegen FC Salzburg

Europa League
9
Sturm-Deal mit Ex-Salzburger soll unwahrscheinlich sein

Sturm-Deal mit Ex-Salzburger soll unwahrscheinlich sein

Deutsche Bundesliga
22

Kommentare

UEFA Europa League Fußball SK Sturm Graz Brann Bergen Fabio Ingolitsch