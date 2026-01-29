Europa League heute: Sturm Graz - Brann Bergen

Sturm Graz trifft in der letzten Runde der Ligaphase der Europa League auf den SK Brann Bergen (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Steirer haben vier Punkte am Konto und damit nicht mehr die Chance auf die K.O-Phase. Damit geht es für die Ingolitsch-Elf nur mehr um einen versöhnlichen Abschluss.

Zuletzt verloren die Steirer auswärts gegen Feyenoord Rotterdam klar mit 0:3.

Brann Bergen belegt mit neun Zählern den 22. Platz und ist damit mitten im Kampf ums Weiterkommen. Die Norweger sind ligatechnisch, ebenso wie Sturm, noch in der Winterpause.