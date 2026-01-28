Aston Villa Aston Villa AVL Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Morgen 21:00 Uhr
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Dieser TV-Sender zeigt Aston Villa gegen FC Salzburg

Die "Bullen" wollen die Minimalchance für einen Platz unter den Top 24 an den Hörnern packen. Hier siehst du die Partie im TV:

Dieser TV-Sender zeigt Aston Villa gegen FC Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Entscheidungstag in der UEFA Europa League!

Der FC Salzburg gastiert am Donnerstag in der achten Runde auswärts beim englischen Top-Team Aston Villa. Ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>.

Mit einem Auswärtssieg in Birmingham haben die "Bullen" zumindest noch theoretische Chancen auf die K.o.-Runde, dafür müssen jedoch auch die Konkurrenten mitspielen.

Wenn du die Partie von zu Hause aus mitverfolgen willst, kannst du das mit CANAL+ tun. Der Streaming-Anbieter überträgt ab 20:00 Uhr live.

Schon ab 7,50 Euro pro Monat kannst du auf die Dienste von CANAL+ zugreifen. Alle Informationen dazu findest du hier >>>

Mehr zum Thema

Ex-Villan Weimann sieht für Salzburg nur kleine Siegchancen

Ex-Villan Weimann sieht für Salzburg nur kleine Siegchancen

Europa League
10
Rasenprobleme in Graz: Sturm muss auf Stadion-Training verzichten

Rasenprobleme in Graz: Sturm muss auf Stadion-Training verzichten

Europa League
6
Transfer-Update: Ein Ex-"Bulle" für den SK Sturm?

Transfer-Update: Ein Ex-"Bulle" für den SK Sturm?

Bundesliga
Kjaergaard weiterhin in Italien im Gespräch

Kjaergaard weiterhin in Italien im Gespräch

Bundesliga
8
Traumtorschütze Prass: "Müssen uns vor niemandem verstecken!"

Traumtorschütze Prass: "Müssen uns vor niemandem verstecken!"

Deutsche Bundesliga
1
Wende in Klagenfurt? "Ziehe Nackerten nicht Geld aus der Tasche"

Wende in Klagenfurt? "Ziehe Nackerten nicht Geld aus der Tasche"

2. Liga
7
Talk: Marken, Klubführung und die Zukunft der Bundesliga

Talk: Marken, Klubführung und die Zukunft der Bundesliga

Fußball

Kommentare

FC Red Bull Salzburg Aston Villa UEFA Europa League Fußball